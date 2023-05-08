В більшості держав, зокрема в Україні, День матері завжди припадає на другу неділю травня. Водночас в деяких країнах, як і в Польщі, – це свято з визначеною датою. Історію Дня матері та традиції святкування розповідає 24 канал.

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Як з'явився День матері у світі?

Витоки Дня матері сягають часів стародавніх греків і римлян. У той час поклонялися богиням-матерям – символам родючості і достатку. Фригійці відзначали свято, присвячене богині родючості Кібелі, а греки – богині Реї. Пізніше цей звичай перейняли римляни, але з прийняттям ними християнства було заборонено поклонятися іншим богам.

Інша ж версія свідчить, що свято з'явилося в Англії й мало назву "материнська неділя". Його відзначали в соборі, у четверту неділю посту – день був вільним від роботи . Традицією було дарувати матері подарунки, переважно квіти та солодощі, в обмін на благословення. Цей звичай зберігався до 19-го століття і знову відзначався після закінчення Другої світової війни.

Водночас, згідно з багатьма даними, вперше ідея виділити окремий день для святкування єдності матерів у боротьбі за мир була висунута пацифісткою Джулією Уорд Хоув у 1872 році.

Історія появи Дня матері / Фото UnSplash

У 1907 році молода американка Анна Джервіс із Західної Вірджинії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір, яка боролася за розвиток сфери охорони здоров'я в США і передчасно пішла з життя. Анна писала листи до різних установ та осіб з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. Її старання були успішні – в 1910 році штат Вірджинія першим визнав День матері як офіційне свято, а з 1914 року це свято отримало офіційний статус у США.

День матері у Польщі та Україні

У Польщі ж День матері вперше відзначили у Кракові в 1923 році. У довоєнній Польщі за його організацію відповідав Польський Червоний Хрест. Раніше не було встановленої щорічної дати, наприклад, неділя 13 травня 1934 року, неділя 7 травня 1939 року тощо. Нині у сусідні Польщі Dzien Matki традиційно відзначають наприкінці весни, в конкретну дату, – 26 травня.

Натомість в Україні за часів радянської влади День матері був під забороною. Його не святкували впродовж майже 50 років, з 1939 року. Свято повернули після відновлення незалежності, а на державному рівні його визнали в 1999 році. Указом Президента було визначено його святкування у другу неділю травня, як і в більшості країн світу.

Традиції

Практично у всіх країнах традиції святкування не відрізняються – цього дня мами зазвичай отримують квіти та невеликі подарунки на знак вдячності за їхню любов та щоденну турботу.

День матері у Польщі / Фото UnSplash

Типовий подарунок у Польщі – це листівки ручної роботи. Їх виготовляють діти з різноманітними малюнками й побажаннями. Крім того, у дитячих садках та школах організовують музичні та театральні вистави з цієї нагоди.

Не менш важливо в цей день також надавати знаки уваги і любові своїм матусям. Особливо вдале це свято для тих, хто в життєвій метушні забуває зайвий раз просто зателефонувати такій близькій людині. Багато родин в це свято збираються разом, щоб подякувати своїй найріднішій за все.