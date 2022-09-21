Так, 22 вересня у світі відзначається День без автомобіля. З цього приводу проїзд у громадському транспорті в багатьох містах Польщі буде вільним. Тож у четвер нікого не штрафуватимуть за відсутність квитка.

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Як проходитиме День без автомобіля в Польщі

У цей день користування всіма видами громадського транспорту Варшави та інших польських містах (автобусами, трамваями, метро, ​​потягами SKM) і автостоянками P+R є безкоштовним. Щоправда, в залежності від міста умови дещо різняться.

Відтак, у Варшаві, Вроцлаві та Кракові безкоштовно їздити громадським транспортом зможе будь-хто. У деяких містах, наприклад, у Познані та Торуні, проїздом без квитка зможуть скористуватися лише автовласники – їм потрібно мати при собі відповідні документи, які це підтверджують.

Ця акція проходитиме ще й у рамках щорічного Європейського тижня мобільності, який триває з 16 по 22 вересня. Цей тиждень спрямований на популяризацію міського пасажирського транспорту загального користування, екологічно чистих видів транспорту та пішохідних прогулянок.

Повний список польських міст, які беруть участь у Європейському тижні мобільності, можна побачити на сайті проєкту.