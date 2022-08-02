Де жителі Варшави найчастіше призначають зустріч: рейтинг локацій

У мешканців будь-якого міста світу є свій топ локацій для зустрічей. Тепер ми знаємо таке улюблене місце серед жителів Варшави.

Впродовж десяти днів (з 22 до 31 липня) житель столиці Польщі голосували за улюблене місце для зустрічей в центрі Варшави. Опитування провело польське видання Gazeta Wyborcza.

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ТОП локацій для зустрічей у Варшаві

Віслинські бульвари отримали третину усіх голосів й посіли перше місце. Це й не дивно, адже це популярна локація для піших прогулянок вздовж річки Вісли. Останній рядок дістався площі Defilad (менш як 1% голосів). Мабуть, все через її величезний пустий простір, де просто нема чого робити.

Повний рейтинг виглядає так:

Віслинські бульвари – 33,3% Łazienki Królewskie – 23,1% Pl. Zbawiciela – 7,4% Hala Gwardii – 4,3% Ogród Saski – 4,3% Університетська бібліотека – 3,7% Фінске село – 3,7% KC – 3,7% Парк Fontann – 2,7% Pl. pięciu rogów – 2,7% Hala Koszyki – 1,8% Pawilony – 1,8% Pl. Zamkowy – 1,8% Pasaż Wiecha – 1,8% Ліцей Hoffmanowej – 0,9% “Patelnia” (біля станції метро Centrum) – 0,9% Pl. Defilad – 0,9%.

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