Де жителі Варшави купують свіжі овочі та фрукти: 4 найпопулярніші ринки

У розпалі сезон літніх ягід, фруктів та овочів. І якщо ви зараз перебуваєте в Варшаві, тоді ловіть список тамтешніх ринків, де можна не лише купити усе найсвіжіше, а й поторгуватися з місцевими фермерами.

Так, попри великий вибір продуктів в польських супермаркетах, багато хто полюбляє закуповуватися на ринках. Особливо, якщо річ заходить за сезонні овочі та фрукти.

Це цікаво Літній відпочинок з дітьми у Польщі: 10 ідей, як весело й пізнавально провести час

Продуктові ринки у Варшаві: перелік локацій

Hala Mirowska. Цей ринок популярний серед місцевих жителів. Тут величезний вибір сезонних фруктів та овочів.

Де: pl. Mirowski, 1

Графік роботи: понеділок – п'ятниця: з 7:00 до 20:00, в суботу з 7:00 до 18:00

BioBazar. Справжній рай для поціновувачів здорового харчування, де продаються лише органічні продукти.

Де: ul. Żelazna, 51/53

Графік роботи: вівторок – п'ятниця: з 10:00 до 18:00, в суботу з 7:30 до 16:00

На Forteca Kregliccy можна знайти сир, м'ясо та навіть мед з пасіки.

Де: ul. Zakroczymska, 12

Графік роботи: щосереди з 8:00 до 16:00

Targowisko Konstancin-Jeziorna. Тут місцеві фермери продають власно вирощені груші та яблука. Ціни доволі демократичні.

Де: aleja Wojska Polskiego, 28 – 30

Графік роботи: щосереди з 6:00 до 12:00, а суботами – з 5:30 до 13:30.

Вам може бути цікаво – Для чого потрібна легалізація медичного канабісу: пояснення дивіться у відео