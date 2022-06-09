Так, попри великий вибір продуктів в польських супермаркетах, багато хто полюбляє закуповуватися на ринках. Особливо, якщо річ заходить за сезонні овочі та фрукти.
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Продуктові ринки у Варшаві: перелік локацій
- Hala Mirowska. Цей ринок популярний серед місцевих жителів. Тут величезний вибір сезонних фруктів та овочів.
Де: pl. Mirowski, 1
Графік роботи: понеділок – п'ятниця: з 7:00 до 20:00, в суботу з 7:00 до 18:00
- BioBazar. Справжній рай для поціновувачів здорового харчування, де продаються лише органічні продукти.
Де: ul. Żelazna, 51/53
Графік роботи: вівторок – п'ятниця: з 10:00 до 18:00, в суботу з 7:30 до 16:00
- На Forteca Kregliccy можна знайти сир, м'ясо та навіть мед з пасіки.
Де: ul. Zakroczymska, 12
Графік роботи: щосереди з 8:00 до 16:00
- Targowisko Konstancin-Jeziorna. Тут місцеві фермери продають власно вирощені груші та яблука. Ціни доволі демократичні.
Де: aleja Wojska Polskiego, 28 – 30
Графік роботи: щосереди з 6:00 до 12:00, а суботами – з 5:30 до 13:30.
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