Таку інформацію надав Eurostat. Загалом у 2020 році в ЄС було зібрано 55,3 мільйона тонн картоплі.
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Де в ЄС вирощують найбільше картоплі
Лідером з виробництва картоплі у Європі стала Німеччина з результатом 21,2% виробництва ЄС.
Далі у рейтингу розмістилися такі країни:
- Польща (16,4%);
- Франція (15,7%);
- Нідерланди (12,7%);
- Бельгія (7,2%).
На перелічені вище п'ять держав-членів припадає майже 75% загального виробництва картоплі в ЄС.
У Європі найбільше картоплі вирощують у Німеччині / Зображення Eurostat