Таку інформацію надав Eurostat. Загалом у 2020 році в ЄС було зібрано 55,3 мільйона тонн картоплі.

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Де в ЄС вирощують найбільше картоплі

Лідером з виробництва картоплі у Європі стала Німеччина з результатом 21,2% виробництва ЄС.

Далі у рейтингу розмістилися такі країни:

Польща (16,4%);

Франція (15,7%);

Нідерланди (12,7%);

Бельгія (7,2%).

На перелічені вище п'ять держав-членів припадає майже 75% загального виробництва картоплі в ЄС.

У Європі найбільше картоплі вирощують у Німеччині / Зображення Eurostat

Цікаво, що, окрім експорту та торгівлі сирою картоплею для продуктів харчування та насіння, у європейських країнах популярно робити картопляні напівфабрикати та крохмаль. А картопля фрі та чипси є головними продуктами з картоплі.