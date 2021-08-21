Такую информацию предоставил Eurostat. Всего в 2020 году в ЕС было собрано 55,3 миллиона тонн картофеля.

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Где в ЕС выращивают наибольшее количество картофеля

Лидером по производству картофеля в Европе стала Германия с результатом 21,2% производства ЕС.

Далее в рейтинге разместились следующие страны:

Польша (16,4%);

Франция (15,7%);

Нидерланды (12,7%);

Бельгия (7,2%).

На перечисленные выше пять государств-членов приходится почти 75% общего производства картофеля в ЕС.

В Европе больше всего картофеля выращивают в Германии / Изображение Eurostat