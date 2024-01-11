Все через страйки: в яких країнах скасують авіа та залізничні рейси в січні

Після перерви, пов'язаної з новорічними святами, у Європі спостерігається сплеск страйків серед працівників транспортної галузі. Протести в аеропортах і на залізницях порушують мобільність у багатьох країнах.

Тому січень може бути випробуванням для мандрівників. Дізнайтеся детальніше, у яких країнах ЄС страйки заважатимуть поїздкам.

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Де відбудуться страйки у січні 2024?

У Німеччині масово скасовуються рейси

10 січня у ФРН розпочався тривалий триденний страйк, організований профспілкою машиністів Німеччини (GDL) через непорозуміння із Deutsche Bahn щодо умов праці та оплати праці. Машиністи вантажного та пасажирського транспорту висловлюють свої протести.

Протягом періоду страйку з 10 по 12 січня Deutsche Bahn скасувала близько 80% далеких поїздів, проте будуть доступні деякі регіональні та міжміські поїзди, а також електрички близького сполучення S-Bahn.

Пасажирів закликають утриматися від подорожей на цей період, а придбані квитки будуть дійсні на майбутні рейси після завершення страйку.

Також в Німеччині 8 січня страйк влаштували і фермери. Німецьких водіїв попереджають про неможливість руху, а частина дітей не змогла потрапити у школи. Асоціація фермерів організувала масштабну акцію протесту, яка триватиме до 15 січня, завершившись мітингом у столиці країни Берліні.

Протести в європейських аеропортах

У Іспанії та Італії в аеропортах відбудуться протести. Співробітники служби безпеки аеропорту Аліканте-Ельче планують страйк до 14 січня з регламентованими перервами у визначені години, що може вплинути на контроль безпеки та обробку багажу.

Де відбудуться страйки у січні 2024 / Фото Unsplash

У Італії 24 січня запланований загальнонаціональний страйк громадського транспорту, який охопить метро, автобуси та трамваї. Також очікуються затримки та скасування авіарейсів через страйк авіадиспетчерів з 13:00 до 17:00.

Очікуються страйки у Франції

Французькі залізничні профспілки SudRail і CGT des Cheminots, хоча утримались від страйків під час різдвяних свят, можуть відновити протести після закінчення відпусткового сезону через суперечки щодо оплати праці працівників.

Нагадаємо, раніше найбільша у світі платформа для мандрівників TripAdvisor назвала найбільш трендові туристичні напрямки на 2024 рік. Результати зроблені на основі даних Travellers' Choice Awards. В топі найбільш трендових напрямків домінують країни Азії та Південної Америки. З рейтингом можна ознайомитися за посиланням у матеріалі!