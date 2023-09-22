По результатам прошлогоднего исследования, загрязненным воздухом дышали жители почти всей Европы. 98% населения континента проживает в регионах, где концентрация пыли и мелких частиц в воздухе превышает норму, установленную ВОЗ. В каких городах Европы самый худший воздух – дальше в материале.

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Где в Европе тяжело дышится

Качество воздуха в Европе гораздо лучше, чем в некоторых других местах на планете (например, в Индии). Но уровень его загрязненности все равно может вредить здоровью европейцев.

Худший воздух на континенте сейчас в долине реки По в Италии. Также неутешительны показатели в крупных европейских городах: Барселоне, Париже и Афинах.

В конце зимы несколько городов в Италии накрыл смог. В Вероне, Падуе и Милане загрязненность воздуха превышала 75 микрограмм на кубометр. Причиной таких неприятностей является то, что регион окружен горами. Поэтому загрязняемый от промышленности и транспорта воздух остается в долине.

Смог в итальянской долине / Фото Unsplash

В авторитетном научном журнале The Lancet опубликовали исследование, показывающее насколько смертельным может быть плохой воздух для людей. Ученые утверждают: если бы крупные города снизили показатель загрязненности на 5 микрограмм, удалось бы избежать 100 тысяч смертей.

Какой воздух в Польше?

Некоторые регионы Польши имеют самые плохие показатели чистоты воздуха в Европе. Поэтому власти решили принять меры, чтобы улучшить условия жизни для поляков. Приняли решение модернизировать систему отопления в жилых домах, которая производит слишком много дыма.

В Кракове, например, загрязнение воздуха в 2018 году достигало 25 микрограмм – это очень много. В 2019 году регион запретил отапливать здания углем и дровами. И уже к концу 2022 года удалось выйти на ощутимый результат – показатели снизились и приближаются к норме.

За последние годы воздух стал более качественным в Варшаве, Катовице и Познани. Кстати, с 1 октября этого года в столице Польши запретят отапливать дома дровами и углем.