У своєму нещодавньому звіті міжнародна освітня компанія Education First (EF) оприлюднила рейтинг європейських країн за рівнем володіння англійською мовою. Рейтинг був визначений на основі аналізу результатів тестування з англійської мови 2 мільйонів осіб з усього світу, включаючи учасників з 35 європейських країн.
Рейтинг англомовних країн виглядає так:
Нідерланди: 91 – 93% населення вільно говорить англійською.
Австрія: 2-ге місце.
Данія: 3-тє місце.
Швеція: 8-ме місце.
Фінляндія: 9-те місце.
Хорватія: 10-те місце.
Країни з найнижчими мовними вимогами
У деяких країнах знання державної мови не є обов'язковим для отримання посвідки на проживання, але є вимогою для отримання громадянства. Серед таких держав:
Іспанія: Рівень A2 для громадянства.
Португалія: Рівень A2 CEFR для громадянства.
Італія: Рівень B1 для громадянства.
Тож Нідерланди та країни Північної Європи є найкращим вибором для людей, які шукають країну для проживання без необхідності знати місцеву мову.