Річ у тім, що в деяких європейських країнах знання англійської мови цілком достатньо для комфортного життя. Дізнайтеся, де це можливо, а де доведеться вивчати місцеву мову.

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Де в ЄС найбільше говорять англійською?

У своєму нещодавньому звіті міжнародна освітня компанія Education First (EF) оприлюднила рейтинг європейських країн за рівнем володіння англійською мовою. Рейтинг був визначений на основі аналізу результатів тестування з англійської мови 2 мільйонів осіб з усього світу, включаючи учасників з 35 європейських країн.

Рейтинг англомовних країн виглядає так:

  • Нідерланди: 91 – 93% населення вільно говорить англійською.
  • Австрія: 2-ге місце.
  • Данія: 3-тє місце.
  • Швеція: 8-ме місце.
  • Фінляндія: 9-те місце.
  • Хорватія: 10-те місце.

Країни з найнижчими мовними вимогами

У деяких країнах знання державної мови не є обов'язковим для отримання посвідки на проживання, але є вимогою для отримання громадянства. Серед таких держав:

  • Іспанія: Рівень A2 для громадянства.
  • Португалія: Рівень A2 CEFR для громадянства.
  • Італія: Рівень B1 для громадянства.

Тож Нідерланди та країни Північної Європи є найкращим вибором для людей, які шукають країну для проживання без необхідності знати місцеву мову.