Річ у тім, що в деяких європейських країнах знання англійської мови цілком достатньо для комфортного життя. Дізнайтеся, де це можливо, а де доведеться вивчати місцеву мову.

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Де в ЄС найбільше говорять англійською?

У своєму нещодавньому звіті міжнародна освітня компанія Education First (EF) оприлюднила рейтинг європейських країн за рівнем володіння англійською мовою. Рейтинг був визначений на основі аналізу результатів тестування з англійської мови 2 мільйонів осіб з усього світу, включаючи учасників з 35 європейських країн.

Рейтинг англомовних країн виглядає так:

Нідерланди : 91 – 93% населення вільно говорить англійською.

: 91 – 93% населення вільно говорить англійською. Австрія : 2-ге місце.

: 2-ге місце. Данія : 3-тє місце.

: 3-тє місце. Швеція : 8-ме місце.

: 8-ме місце. Фінляндія : 9-те місце.

: 9-те місце. Хорватія: 10-те місце.

З європейських країн Італія опинилася на найнижчому місці, тому, якщо ви мрієте туди переїхати, варто заздалегідь подумати про мовні заняття. Які країни вимагають знання державної мови? У деяких країнах іноземні громадяни зобов'язані скласти мовний іспит, щоб подати заяву на отримання посвідки на проживання. Якщо вам важко дається вивчення нової мови, важливо знати про цю вимогу. Нещодавно Франція оновила своє імміграційне законодавство, запровадивши суворіші мовні вимоги до іммігрантів. Тести на знання французької мови тепер будуть складнішими, а вимоги до рівня володіння мовою для отримання Карти резидента підвищено з А2 до В1. Крім того, особи, які бажають отримати французьке громадянство, тепер повинні продемонструвати рівень володіння мовою на рівні B2. Німеччина також вимагає знання мови. Чинні правила вимагають володіння німецькою мовою на рівні B1 CEFR.

Німеччина вимагає знання державної мови / Фото Unsplash Для отримання посвідки на постійне проживання в Швейцарії заявники повинні продемонструвати володіння однією з офіційних мов країни (німецькою, французькою або італійською) на рівні А2 для говоріння та А1 для письма. Останнім часом Швеція розглядає можливість запровадження мовних вимог для осіб, які бажають отримати довгостроковий або постійний дозвіл на проживання.

Країни з найнижчими мовними вимогами

У деяких країнах знання державної мови не є обов'язковим для отримання посвідки на проживання, але є вимогою для отримання громадянства. Серед таких держав:

Іспанія : Рівень A2 для громадянства.

: Рівень A2 для громадянства. Португалія : Рівень A2 CEFR для громадянства.

: Рівень A2 CEFR для громадянства. Італія: Рівень B1 для громадянства.

Тож Нідерланди та країни Північної Європи є найкращим вибором для людей, які шукають країну для проживання без необхідності знати місцеву мову.