Дело в том, что в некоторых европейских странах знания английского языка вполне достаточно для комфортной жизни. Узнайте, где это возможно, а где придется изучать местный язык.
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Где в ЕС больше всего говорят на английском?
В своем недавнем отчете международная образовательная компания Education First (EF) обнародовала рейтинг европейских стран по уровню владения английским языком. Рейтинг был определен на основе анализа результатов тестирования по английскому языку 2 миллионов человек со всего мира, включая участников из 35 европейских стран.
Рейтинг англоязычных стран выглядит так:
- Нидерланды: 91 – 93% населения свободно говорит на английском.
- Австрия: 2-е место.
- Дания: 3-е место.
- Швеция: 8-е место.
- Финляндия: 9-е место.
- Хорватия: 10-е место.
Страны с самыми низкими языковыми требованиями
В некоторых странах знание государственного языка не является обязательным для получения вида на жительство, но является требованием для получения гражданства. Среди таких государств:
- Испания: Уровень A2 для гражданства.
- Португалия: Уровень A2 CEFR для гражданства.
- Италия: Уровень B1 для гражданства.
Поэтому Нидерланды и страны Северной Европы являются лучшим выбором для людей, которые ищут страну для проживания без необходимости знать местный язык.