Ялинка на прокат: де в Чехії можна орендувати новорічне дерево, аби не нашкодити природі

З наближенням новорічних свят люди по всьому світу починають замислюватися про встановлення вдома ялинки. Але все частіше покупці обирають живе ялинки у горщику.

Такий тренд добрався й до Чехії. Ба більше, чехам зовсім необов'язково купувати новорічну красуню, адже дерево, висаджене в горщику, можна орендувати. Таку послугу пропонує чеська сімейна ферма Půjčovna stromků.

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У чому суть послуги оренди

Ялинки "живуть" на фермі цілий рік, а в період Різдва, коли на ці дерева зростає попит, їх розвозять клієнтам. Таким чином ви вбиваєте відразу двох зайців: не шкодите природі і не думаєте над тим, куди нести зелену красуню після свят.

На сайті опубліковано каталог ялинок на будь-який смак, кожну з них привозять у горщику. На додаток орендарі отримують рекомендації, як доглядати за деревом. Доставку здійснюють в Празі, Бенешові, Таборі та Кладнові.

Як орендувати ялинку в Чехії

Перегляньте пропозиції на сайті і виберіть дерево. Завершити замовлення краще якомога швидше, щоб його не викупив інший покупець, адже ажіотаж лише зростає. На електронну пошту ви отримаєте підтвердження замовлення та інформацію про оплату – сплатити потрібно протягом трьох днів. Після отримання оплати вам прийде підтвердження бронювання. За тиждень до запланованої доставки з вами зв'яжуться та узгодять точну дату. Цього року доставка запланована орієнтовно з 19 до 22 грудня. Готово!

Через 14 днів фірма забере дерево назад на сімейну ферму, щоб у наступному році воно потішило когось ще.