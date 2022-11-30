Такой тренд добрался и до Чехии. Более того, чехам совсем необязательно покупать новогоднюю красавицу, ведь дерево, высаженное в горшке, можно арендовать. Такую услугу предлагает чешская семейная ферма Půjčovna stromkov.

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В чем суть услуги аренды

Елки "живут" на ферме круглый год, а в период Рождества, когда на эти деревья растет спрос, их развозят клиентам. Таким образом, вы убиваете сразу двух зайцев: не вредите природе и не думаете над тем, куда нести зеленую красавицу после праздников.

На сайте опубликован каталог елок на любой вкус, каждую из них привозят в горшке. Вдобавок арендаторы получают рекомендации, как ухаживать за деревом. Доставку осуществляют в Праге, Бенешове, Лагере и Кладнове.

Как арендовать елку в Чехии

Просмотрите предложения на сайте и выберите дерево. Завершить заказ нужно как можно быстрее, чтобы его не выкупил другой покупатель, ведь ажиотаж только растет. На электронную почту вы получите подтверждение заказа и информацию об оплате – оплатить нужно в течение трех дней. После получения оплаты вам придет подтверждение бронирования. За неделю до запланированной доставки с вами свяжутся и согласуют точную дату. В этом году доставка запланирована ориентировочно с 19 по 22 декабря. Готово!

Через 14 дней фирма заберет дерево обратно на семейную ферму, чтобы в следующем году оно порадовало кого-нибудь еще.