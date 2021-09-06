Де вигідніше: цікаве порівняння вартості життя у столицях Польщі та України

Як показують соцдослідження, багато українців хочуть емігрувати до Польщі, бо переконані, що там кращі умови життя. Проте, вартість життя у польській столиці є на 20 – 25 % вищою, ніж в Україні.

Це дослідив портал Finance.ua, порівнявши середні місячні витрати жителів Києва і Варшави. До уваги брали вартість житлової оренди, мобільного та інтернет-зв'язку, транспортних квитків та інших базових послуг.

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Скільки коштує життя у Польщі

Оренда 2-кімнатної квартири площею 42 метри квадратних на правому березі Вісли в районі з гарною транспортною розв'язкою коштує близько 600 – 650 доларів.

Вартість комунальних послуг у Варшаві в середньому становить близько 100 доларів за 2-кімнатну квартиру. А мешканці квартири або будинки з газовим опаленням узимку можуть витрачати 200 доларів на місяць.

Квитки громадського транспорту у Варшаві тарифуються за часом. Якщо купувати їх поштучно, то це досить дорого – майже 0,9 долара за 20-хвилинний проїзд або близько 1,1 долара за проїзд з пересадками протягом 75 хвилин. Людям, які користуються громадським транспортом часто, вигідніше купувати місячний проїзд. Його вартість становить близько 30 доларів.

Оплата за послуги таксі відбувається за лічильником. Ціни коливаються у проміжку 5 – 10 доларів по місту і 10 – 15 доларів в аеропорт імені Шопена.

Витрати на їжу, звісно, залежать від того, де купувати продукти чи замовляти страви. Наприклад, люди, які здійснюють покупки на їжу у супермаркетах, витрачають приблизно 150 доларів на місяць. Обід в кафе (якщо не замовляти алкогольні напої), обійдеться у 10 – 15 доларів за одну особу. Бізнес-ланч коштує від 4 – 5 доларів за порцію.

Зв'язок також у Польщі коштує недешево. Щодо мобільного зв'язку, є два великі міжнародні оператори мобільного зв'язку – Orange і T-Mobile і два місцеві – Play і Plus. У Польщі кожну SIM-карту потрібно реєструвати та прив'язувати до паспорта. Тим, хто захоче придбати prepaid, доведеться платити 5 – 10 доларів на місяць (контракт, як правило, стартує від 10 – 15 доларів на місяць).

Витрати на провідний інтернет у Варшаві складають близько 15 доларів на місяць при укладенні дворічного контракту.

Один візит у приватну клініку обійдеться у приблизно 50 доларів. Та варто зауважити, що жителі Варшави мають право безплатно користуватися державною медициною, якщо здійснюють відрахування до бюджету. Розмір внесків до фондів соціального страхування дорівнює 14 – 24% від місячного заробітку. Самозайняті особи платять фіксовану суму – близько 300 доларів щомісяця.

Порівняння середніх місячних витрат у Варшаві та Києві нижче схематично зображено у таблиці.

Середні витрати на місяць у Варшаві та Києві / Зображення Finance.ua