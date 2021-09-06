Это исследовал портал Finance.ua, сравнив средние месячные расходы жителей Киева и Варшавы. Во внимание принимали стоимость жилой аренды, мобильной и интернет-связи, транспортных билетов и других базовых услуг.

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Сколько стоит жизнь в Польше

Аренда 2-комнатной квартиры площадью 42 квадратных метра на правом берегу Вислы в районе с хорошей транспортной развязкой стоит около 600 – 650 долларов.

Стоимость коммунальных услуг в Варшаве в среднем составляет около 100 долларов за 2-комнатную квартиру. А жители квартиры или дома с газовым отоплением зимой могут тратить 200 долларов в месяц.

Билеты общественного транспорта в Варшаве тарифуються по времени. Если покупать их поштучно, то это достаточно дорого – почти 0,9 доллара за 20-минутный проезд или около 1,1 доллара за проезд с пересадками в течение 75 минут. Людям, которые пользуются общественным транспортом часто, выгоднее покупать месячный проезд. Его стоимость составляет около 30 долларов.

Оплата за услуги такси происходит по счетчику. Цены колеблются в промежутке 5 – 10 долларов по городу и 10 – 15 долларов в аэропорт имени Шопена.

Расходы на еду , конечно, зависят от того, где покупать продукты или заказывать блюда. Например, люди, которые совершают покупки на еду в супермаркетах, тратят примерно 150 долларов в месяц. Обед в кафе (если не заказывать алкогольные напитки), обойдется в 10 – 15 долларов за одного человека. Бизнес-ланч стоит от 4 – 5 долларов за порцию.

Связь также в Польше стоит недешево. Касательно мобильной связи, есть два больших международных операторы мобильной связи – Orange и T-Mobile и два местных – Play и Plus. В Польше каждую SIM-карту нужно регистрировать и привязывать к паспорту. Тем, кто захочет приобрести prepaid, придется платить 5 – 10 долларов в месяц (контракт, как правило, стартует от 10 – 15 долларов в месяц).

Расходы на проводной интернет в Варшаве составляют около 15 долларов в месяц при заключении двухлетнего контракта.

Один визит в частную клинику обойдется в примерно 50 долларов. Но стоит заметить, что жители Варшавы имеют право бесплатно пользоваться государственной медициной, если осуществляют отчисления в бюджет. Размер взносов в фонды социального страхования равен 14 – 24% от месячного заработка. Самозанятые лица платят фиксированную сумму – около 300 долларов ежемесячно.

Сравнение средних месячных расходов в Варшаве и Киеве ниже схематично изображено в таблице.