У які країни найчастіше їздили відпочивати поляки цього літа

12 вересня 2022 , 13:59
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Джерело:

Polska Izba Turystyki

Цьогоріч жителі Польщі проводили свої відпустки здебільшого на Середземному морі. Розповідаємо про найпопулярніші літні напрямки серед поляків у 2022 році.

Польська туристична палата вивчила дані та з'ясувала, куди цього літа найчастіше подорожували поляки. До уваги бралися ті мандрівки, які організовувало бюро подорожей. Спойлер: найпопулярніші напрямки – Туреччина та Греція.

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Де поляки проводили свої відпустки влітку 2022

  • Туреччина (31,3%);
  • Греція (24,0%);
  • Болгарія (8,8%);
  • Єгипет (8,8%);
  • Іспанія (7,1%);
  • Туніс (5,5%);
  • Албанія (2,6%);
  • Хорватія (1,9%);
  • Польща (0,9%);
  • Кіпр (0,7%).

Більшість обирали п'яти- та чотиризіркові готелі (80%) з опцією "Все включено" (84%). Тривалість мандрівки становила переважно сім – вісім днів (73,1%). Середня вартість резервації – 8 176 злотих. Минулого року було на 1,5 тисячі злотих дешевше.

Автор: Назарій Сорока