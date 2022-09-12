У які країни найчастіше їздили відпочивати поляки цього літа

Цьогоріч жителі Польщі проводили свої відпустки здебільшого на Середземному морі. Розповідаємо про найпопулярніші літні напрямки серед поляків у 2022 році.

Польська туристична палата вивчила дані та з'ясувала, куди цього літа найчастіше подорожували поляки. До уваги бралися ті мандрівки, які організовувало бюро подорожей. Спойлер: найпопулярніші напрямки – Туреччина та Греція.

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Де поляки проводили свої відпустки влітку 2022

Туреччина (31,3%);

Греція (24,0%);

Болгарія (8,8%);

Єгипет (8,8%);

Іспанія (7,1%);

Туніс (5,5%);

Албанія (2,6%);

Хорватія (1,9%);

Польща (0,9%);

Кіпр (0,7%).

Більшість обирали п'яти- та чотиризіркові готелі (80%) з опцією "Все включено" (84%). Тривалість мандрівки становила переважно сім – вісім днів (73,1%). Середня вартість резервації – 8 176 злотих. Минулого року було на 1,5 тисячі злотих дешевше.