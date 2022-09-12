Польская туристическая палата изучила данные и выяснила, куда этим летом чаще всего путешествовали поляки. Учитывались те путешествия, которые организовывало бюро путешествий. Спойлер: самые популярные направления – Турция и Греция.

Это интересно Самое важное уважать правила страны, куда ты переехал: украинка рассказала о жизни в Финляндии

Где поляки проводили свои отпуска летом 2022 года

Турция (31,3%);

Греция (24,0%);

Болгария (8,8%);

Египет (8,8%);

Испания (7,1%);

Тунис (5,5%);

Албания (2,6%);

Хорватия (1,9%);

Польша (0,9%);

Кипр (0,7%).