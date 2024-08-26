Мальдіви відпочивають: який невідомий європейський острів – ідеальний для відпочинку
Існує стереотип, що для відпочинку на островах потрібно їхати дуже далеко. Однак європейські куточки теж можуть зачарувати з першого погляду.
Зокрема, всі дороги ведуть на острів Флореш, який належить Португалії. Він розташований у західній частині Азорського архіепелага в Атлантичному океані, розповідає Закордон 24.
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Чому варто відвідати Флореш
Острів Флореш славиться своїми райськими пейзажами. Туристів приваблюють знамениті пляжі з чорним вулканічним піском. Найпопулярнішою локацією є узбережжя Fajã Grande. Окрім того, мандрівників запрошують у зону відпочинку Piscinas naturais de Santa Cruz das Flores.
Серед must have розваг на острові – вирушити у мандрівку катером навколо острова. Так туристи зможуть побачити величні гроти, а також – легендарну дугу Arco de Santa Cruz das Flores.
Острів Флореш – перлина Європи / Unsplash
Тим, хто хоче дізнатися більше про історію острова, рекомендують завітати до регіонального музею Флореш. Зокрема, там можна побачити старовинні човни.
Туристи зауважують, що острів Флореш – майбутнє європейського туризму. Наразі про нього дізналися ще не всі туристи. Водночас вже у наступні роки їхня кількість суттєво зросте.