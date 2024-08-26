В частности, все дороги ведут на остров Флореш, который принадлежит Португалии. Он расположен в западной части Азорского архипелага в Атлантическом океане, рассказывает Закрдон 24.

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Почему стоит посетить Флореш

Остров Флореш славится своими райскими пейзажами. Туристов привлекают знаменитые пляжи с черным вулканическим песком. Самой популярной локацией является побережье Fajã Grande. Кроме того, путешественников приглашают в зону отдыха Piscinas naturais de Santa Cruz das Flores.

Среди must have развлечений на острове – отправиться в путешествие на катере вокруг острова. Так туристы смогут увидеть величественные гроты, а также – легендарную дугу Arco de Santa Cruz das Flores.



Остров Флореш – жемчужина Европы / Unsplash

Тем, кто хочет узнать больше об истории острова, рекомендуют посетить региональный музей Флореш. В частности, там можно увидеть старинные лодки.

Туристы отмечают, что остров Флореш – будущее европейского туризма. Сейчас о нем узнали еще не все туристы. В то же время уже в последующие годы их количество существенно возрастет.