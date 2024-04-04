Среди самых популярных стран для отдыха остаются Италия, Греция, Хорватия, Испания. Некоторые курорты в ожидании миллионов путешественников вводят не только туристический налог, но и ряд ограничений.

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Какие курорты – самые престижные в 2024 году

Самым престижным курортом в 2024 году путешественники выбрали хорватский город Цавтат. Он расположен всего в 15 километрах от Дубровника, который считается одним из самых посещаемых в мире (на 1 местного жителя приходится 36 туристов).

Цавтат основан более 2 тысяч лет назад и соединил в себе красоту различных древних культур. Город расположен в регионе Конавле, известном как "хорватская Тоскана". Из года в год его называют самой красивой бухтой Европы и сравнивают с французским Сен-Тропе.



Цавтат называют самой красивой бухтой Европы / Unsplash

Стоит заметить, что Цавтат – гораздо меньше рекламируют, чем тот же Дубровник или Сплит. В то же время сюда ежегодно приезжают тысячи туристов из разных уголков мира. Город имеет очень хорошо развитую туристическую инфраструктуру и славится своими кафе и ресторанами. В то же время отмечают, что отдых в Цавтате – довольно спокойный. Поклонникам шумных вечеринок стоит выбрать другой маршрут.

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