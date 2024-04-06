Зокрема, для жінок, які хочуть відпочити наодинці: 3 найбезпечніші морські курорти Європи

Тревел-експерти зауважують, що готуватися до літнього відпочинку потрібно вже. Зокрема, бронювати квитки та житло. Перш ніж вирушати у мандрівку мрії, варто ознайомитися з безпековою ситуацією там.

Однією з найпопулярніших локацій є Середземноморський регіон. Водночас у деяких його куточках безпекова ситуація погіршується. Зокрема, рівень злочинності зростає на півдні Франції. крім

Зверніть увагу Фантастична краса та розкіш: які курорти Європи – найпрестижніші у 2024

На щастя, залишаються й безпечні курорти. Їхній рейтинг ЗМІ сформували на основі даних від Держдепу США. Зокрема, саме там можуть планувати відпустку жінки, які хочуть відпочити наодинці.

Які курорти – найбезпечніші у 2024

На першому місці – "кришталева" Мальта. Зважаючи на невеликі розміри країни, зловмисники розуміють, що їм буде просто ніде сховатися. Насильницькі злочини на території Мальти скоюють вкрай рідко. Водночас туристів попереджають, що від дрібних крадіжок, на жаль, ніхто не застрахований. Тому, наприклад, залишати речі без нагляду на пляжі – погана ідея.

Друге місце у рейтингу безпеки обіймає Кіпр. Наголошують, що острів – дуже безпечний для туристів. Зокрема, там дуже низький рівень злочинів із використанням вогнепальної або холодної зброї. Окрім того, кишенькові злодії на Кіпрі трапляються вкрай рідко.

На третій позиції – Хорватія. За даними Держдепу США, вона – набагато безпечніша за сусідню Італію та найбезпечніша серед країн Балкан. Зазвичай країна не стає ціллю для терористичних організацій, а рівень міжгромадського насилля – дуже незначний. Водночас у популярних туристичних локаціях, як-от Спліт чи Дубровник, діють кишенькові злодії.