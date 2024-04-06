Одной из самых популярных локаций является Средиземноморский регион. В то же время в некоторых его уголках ситуация с безопасностью ухудшается. В частности, уровень преступности растет на юге Франции. кроме

Обратите внимание Фантастическая красота и роскошь: какие курорты Европы – самые престижные в 2024 году

К счастью, остаются и безопасные курорты. Их рейтинг СМИ сформировали на основе данных от Госдепа США. В частности, именно там могут планировать отпуск женщины, которые хотят отдохнуть наедине.

Какие курорты – самые безопасные в 2024 году

На первом месте – "хрустальная" Мальта. Учитывая небольшие размеры страны, злоумышленники понимают, что им будет просто негде спрятаться. Насильственные преступления на территории Мальты совершают крайне редко. В то же время туристов предупреждают, что от мелких краж, к сожалению, никто не застрахован. Поэтому, например, оставлять вещи без присмотра на пляже – плохая идея.

Второе место в рейтинге безопасности занимает Кипр. Отмечают, что остров – очень безопасен для туристов. В частности, там очень низкий уровень преступлений с использованием огнестрельного или холодного оружия. Кроме того, карманники на Кипре случаются крайне редко.

На третьей позиции – Хорватия. По данным Госдепа США, она – гораздо безопаснее соседней Италии и самая безопасная среди стран Балкан. Обычно страна не становится целью для террористических организаций, а уровень межобщественного насилия – очень незначительный. В то же время в популярных туристических локациях, например Сплит или Дубровник, действуют карманники.