Замість розпіареного й дорого Міконаса: на якому грецькому острові можна відпочити без туристів

Греція залишається однією з найулюбленіших країн для літнього відпочинку. Однак фантастично популярний острів Міконас отримує все більше критики від туристів. На щастя, альтерантива є.

Тривалий час саме Міконас очолював всі туристичні рейтинги. Результат не змусив себе чекати: туристів стало так багато, що якість відпочинку на острові різко знизилася. До слова, мандрівники вже активно хейтять Міконас й називають його "фальшивим Діснейлендом".

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Тінос – чудова альтернатива Міконасу

Туристам, які бажають відпочити без натовпів, рекомендують звернути увагу на чарівний Тінос. Наразі острів ще не страждає від напливу мандрівників. Саме тому ціни там – дешевші, а варіантів помешкання – більше. Окрім того, зауважують, що на Тіносі наразі ще можна спокійно відвідати ресторан, не стоячи у кілометровій черзі, та насолодитися відносною тишею. Водночас туристам рекомендують поквапитися. Тінос вже активно рекламують, тому, можна передбачити, що вже через рік-два на острові так само буде ніде яблуку впасти від туристів.



Пляжі на Тінос – дуже комфортні / Unsplash

Своєю красою Тінос геть не поступається Міконасу. Там також – фантастичні краєвиди та дуже комфортні пляжі. Міфи розповідають, що саме на Тіносі у давнину оселився Еол – повелитель вітрів. Мабуть, і тоді ціни на нерухомість там були – вигідні за грецькими мірками.

"Візитівкою" Тіноса є оригінальні будинки-голубники. Також на острові розташовані понад 80 вітряних млинів.