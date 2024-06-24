Тривалий час саме Міконас очолював всі туристичні рейтинги. Результат не змусив себе чекати: туристів стало так багато, що якість відпочинку на острові різко знизилася. До слова, мандрівники вже активно хейтять Міконас й називають його "фальшивим Діснейлендом".

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Тінос – чудова альтернатива Міконасу

Туристам, які бажають відпочити без натовпів, рекомендують звернути увагу на чарівний Тінос. Наразі острів ще не страждає від напливу мандрівників. Саме тому ціни там – дешевші, а варіантів помешкання – більше. Окрім того, зауважують, що на Тіносі наразі ще можна спокійно відвідати ресторан, не стоячи у кілометровій черзі, та насолодитися відносною тишею. Водночас туристам рекомендують поквапитися. Тінос вже активно рекламують, тому, можна передбачити, що вже через рік-два на острові так само буде ніде яблуку впасти від туристів.



Пляжі на Тінос – дуже комфортні / Unsplash

Своєю красою Тінос геть не поступається Міконасу. Там також – фантастичні краєвиди та дуже комфортні пляжі. Міфи розповідають, що саме на Тіносі у давнину оселився Еол – повелитель вітрів. Мабуть, і тоді ціни на нерухомість там були – вигідні за грецькими мірками.

"Візитівкою" Тіноса є оригінальні будинки-голубники. Також на острові розташовані понад 80 вітряних млинів.