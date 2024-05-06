Дуже бюджетний варіант: морський пляж Європи визнали одним з найкрасивіших у світі

Албанська рив'єра – одна з найбажаніших місць світу для туристів влітку 2024 року. Мандрівники мають багато чудових варіантів, де відпочити на території країни. Однак їх закликають звернути увагу на маловідоме (поки) село Дермі.

Грецьке село Дермі розташоване на березі Іонічного моря. Воно може похвалитися фантастично красивими пляжами, а також – яскравим нічним життям.

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Упродовж останніх років Албанська рив'єра – туристичне місце, яке розвивається найактивніше. Водночас там ще збереглися доволі демократичні ціни.

Зокрема, у Дермі можуть орендувати доволі бюджетне помешкання, а також – знайти чудові заклади з місцевою кухнею та класними коктейлями. Албанія славиться своїми стравами зі свіжих морепродуктів. Водночас для веганів також є дуже смачні пропозиції з місцевих овочів.



Пляжі Дермі – ідеальне місце для відпочинку / Unsplash

Окрім того, наголошують, що у Дермі можна відвідати чимало чудових локацій. Зокрема, місцева піратська печера є однією з визначних локацій світу. Щоб туди потрапити, варто придбати екскурсію на човнах.

Як добратися до Дермі

Аеропорт у Вльорі наразі перебуває на етапі будівництва. Саме тому єдиний варіант – прилетіти в аеропорт Тирани. Звідти можна добратися до Дермі за 3 години. Їхати можна автобусом або орендувати автомобіль та самому подолати дорогу, роблячи зупинки у мальовничих куточках Албанії.