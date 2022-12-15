Сьогодні санки – це один з найпопулярніших зимових видів спорту в Чехії, а не тільки дитячі розваги. Сучасні траси дозволяють отримувати задоволення від катання з гір і дорослим. Так, наприклад, одна унікальна природна санна траса сягає чотирьох кілометрів. І сьогодні з'ясуємо, де можна покататися на санчатах в межах Праги.

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5 найкращих місць в Празі для катання на санках

Петршин (Petřín)

Одне із найпопулярніших місць для катання на санках у Празі. Але варто враховувати, що далеко не весь парк підходить для цієї зимової забави. Шукайте спеціальні знаки, які вказують, де катання на санчатах дозволено, а де – заборонено. Обмеження введені для захисту зелених насаджень.

Центральний парк на Їжаку (Centrální park na Jižáku)

Ще одне місце, де ви можете весело провести час з дітьми взимку, – це Central Park в районі Йіжні-Місто (Jižní mesto). Пагорби, які зараз покриті снігом, з'явилися наприкінці 1970-х років під час продовження лінії празького метро C. Вони залишилися після будівництва станцій "Опатів" і "Хайє".

Катання на санках – один з найпопулярніших зимових видів спорту в Чехії / Фото unsplash

Обсерваторія Ďáblická (Ďáblická hvězdárna)

Ще один варіант – пагорб Na Vyhlídce висотою 328 метрів, який розташований у лісовому масиві Ďáblický Háj. Неподалік є обсерваторія, побудована в 1955 – 1958 роках.

Долина Богниці (Bohnické údolí)

У долині Богниці на любителів зимових забав чекає 800-метрова траса. Можна спуститись на санчатах від початкової школи прямо до Влтави.

Природна пам'ятка Modřanská rokle

Одне з найкращих місць для катання на санчатах розташоване на півдні Праги. Від початкової школи ви зможете спуститися на санчатах до самої Лібуської греблі, а потім повернутися до стартової точки автобусом.