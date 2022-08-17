У Варшаві запрацює стаціонарний центр видачі паспортів громадянам України

Польська філія українського ДП "Документ" відкриє у Варшаві центр обслуговування українців. Установа відповідатиме за оновлення документів та видачу паспортів громадянам України, які проживають в Польщі, у співпраці з управлінням у Києві.

Так, у Варшаві уже працюють мобільні паспортні пункти для українців, де можна отримати закордонні паспорти та ID-картки. Тепер же буде стаціонарне відділення, яке, як очікується, відкриє свої двері уже після 20 серпня.

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Центр видачі українських паспортів у Варшаві

Українські чиновники орендували 600 квадратних метрів офісних приміщень у комплексі Blue Office. Центр буде працювати у варшавському торговому центрі Blue City (al. Jerozolimskie, 179).

Аби спростити процес та упорядкувати подачу й прийом документів, працівники обслуговуватимуть заявників як у новому офісі, так і на зовнішніх мобільних пунктах, що розташовані поблизу будівлі торгового центру. Тож громадяни України, які перебувають в Варшаві, зможуть на місці подати заявку на оновлення паспортів й не лише.

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До слова,За даними Прикордонної служби, після 24 лютого до Польщі в’їхало понад 5,5 мільйона осіб, а повернулося додому понад 3,6 мільйона осіб. Згідно зі звітом Союзу польських митрополій,(включно з громадянами України, які приїхали до країни до 24 лютого).