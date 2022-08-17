Так, у Варшаві уже працюють мобільні паспортні пункти для українців, де можна отримати закордонні паспорти та ID-картки. Тепер же буде стаціонарне відділення, яке, як очікується, відкриє свої двері уже після 20 серпня.
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Центр видачі українських паспортів у Варшаві
Українські чиновники орендували 600 квадратних метрів офісних приміщень у комплексі Blue Office. Центр буде працювати у варшавському торговому центрі Blue City (al. Jerozolimskie, 179).
Аби спростити процес та упорядкувати подачу й прийом документів, працівники обслуговуватимуть заявників як у новому офісі, так і на зовнішніх мобільних пунктах, що розташовані поблизу будівлі торгового центру. Тож громадяни України, які перебувають в Варшаві, зможуть на місці подати заявку на оновлення паспортів й не лише.
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