Так, в Варшаве уже работают мобильные паспортные пункты для украинцев, где можно получить загранпаспорта и ID-карты. Теперь же будет стационарное отделение, которое, как ожидается, откроет свои двери уже после 20 августа.
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Центр выдачи украинских паспортов в Варшаве
Украинские чиновники арендовали 600 квадратных метров офисных помещений в комплексе Blue Office. Центр будет работать в варшавском торговом центре Blue City (Al. Jerozolimskie, 179).
Чтобы упростить процесс и упорядочить подачу и прием документов, работники будут обслуживать заявителей как в новом офисе, так и на внешних мобильных пунктах вблизи здания торгового центра. Поэтому находящиеся в Варшаве граждане Украины смогут на месте подать заявку на обновление паспортов и не только.
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