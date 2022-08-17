Так, в Варшаве уже работают мобильные паспортные пункты для украинцев , где можно получить загранпаспорта и ID-карты. Теперь же будет стационарное отделение, которое, как ожидается, откроет свои двери уже после 20 августа.

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Центр выдачи украинских паспортов в Варшаве

Украинские чиновники арендовали 600 квадратных метров офисных помещений в комплексе Blue Office. Центр будет работать в варшавском торговом центре Blue City (Al. Jerozolimskie, 179).

Чтобы упростить процесс и упорядочить подачу и прием документов, работники будут обслуживать заявителей как в новом офисе, так и на внешних мобильных пунктах вблизи здания торгового центра. Поэтому находящиеся в Варшаве граждане Украины смогут на месте подать заявку на обновление паспортов и не только.

Кстати, сколько сейчас украинцев в Польше? По данным Пограничной службы, после 24 февраля в Польшу въехало более 5,5 миллиона человек, а вернулось домой более 3,6 миллиона человек. Согласно отчету Союза польских митрополий, по состоянию на начало лета в Польше находилось до 3,37 миллиона украинцев (включая граждан Украины, приехавших в страну до 24 февраля).