Так, у рейтингу магазинів з найменшими цінами опинилися 11 торговельних мереж.
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Під час проведення дослідження експерти порывняли ціни на спільні для всіх торговельних мереж товари з 10 категорій:
- побутова хімія та косметика;
- м'ясо, ковбаси, риба;
- заморожені продукти;
- молочні продукти;
- напої;
- олія та масло;
- кондитерські вироби;
- продукти швидкого приготування;
- енергетики та алкоголь;
- кетчуп, майонез та соуси.
Найвигіднішим місцем для покупок назвали мережу Auchan. У межах експерименту там придбали 40 товарів і заплатили за це 204 злотих. На другому місці опинилися супермаркети Lidl із результатом 210 злотих за таку ж кількість товарів. Трійку лідерів замкнула мережа Macro. Ті ж самі продукти там придбали за 212 злотих.
Де в Польщі найдешевше скуплятися до столу / Фото Unsplash
Рейтинг найдешевших магазинів
- Auchan – 204 злотих за 40 товарів;
- Lidl – 210 злотих;
- Macro – 212 злотих;
- Kaufland – 219 злотих;
- E.Leclerc – 220 злотих;
- Biedronka – 223 злотих;
- Carrefour – 225 злотих;
- Intermarche – 228 злотих;
- Tesco – 242 злотих;
- Cash&Carry – 248 злотих;
- E-grocery – 269 злотих.
Як змінилися ціни на товари у Польщі
Результати дослідження показали, що відразу 7 з 11 проаналізованих роздрібних мереж мали вищі ціни у вересні, ніж у серпні. Найбільше зростання середньої ціни кошика відбулося в мережі E.Leclerc (3,76%). А рівномірні ціни у вересні зафіксували у магазинах Carrefour.