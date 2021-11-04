Так, у рейтингу магазинів з найменшими цінами опинилися 11 торговельних мереж.

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Під час проведення дослідження експерти порывняли ціни на спільні для всіх торговельних мереж товари з 10 категорій:

  • побутова хімія та косметика;
  • м'ясо, ковбаси, риба;
  • заморожені продукти;
  • молочні продукти;
  • напої;
  • олія та масло;
  • кондитерські вироби;
  • продукти швидкого приготування;
  • енергетики та алкоголь;
  • кетчуп, майонез та соуси.

Найвигіднішим місцем для покупок назвали мережу Auchan. У межах експерименту там придбали 40 товарів і заплатили за це 204 злотих. На другому місці опинилися супермаркети Lidl із результатом 210 злотих за таку ж кількість товарів. Трійку лідерів замкнула мережа Macro. Ті ж самі продукти там придбали за 212 злотих.

Де в Польщі найдешевше скуплятися до столу
Де в Польщі найдешевше скуплятися до столу / Фото Unsplash

Рейтинг найдешевших магазинів

  • Auchan – 204 злотих за 40 товарів;
  • Lidl – 210 злотих;
  • Macro – 212 злотих;
  • Kaufland – 219 злотих;
  • E.Leclerc – 220 злотих;
  • Biedronka – 223 злотих;
  • Carrefour – 225 злотих;
  • Intermarche – 228 злотих;
  • Tesco – 242 злотих;
  • Cash&Carry – 248 злотих;
  • E-grocery – 269 злотих.

Як змінилися ціни на товари у Польщі

Результати дослідження показали, що відразу 7 з 11 проаналізованих роздрібних мереж мали вищі ціни у вересні, ніж у серпні. Найбільше зростання середньої ціни кошика відбулося в мережі E.Leclerc (3,76%). А рівномірні ціни у вересні зафіксували у магазинах Carrefour.