Так, у рейтингу магазинів з найменшими цінами опинилися 11 торговельних мереж.

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Під час проведення дослідження експерти порывняли ціни на спільні для всіх торговельних мереж товари з 10 категорій:

побутова хімія та косметика;

м'ясо, ковбаси, риба;

заморожені продукти;

молочні продукти;

напої;

олія та масло;

кондитерські вироби;

продукти швидкого приготування;

енергетики та алкоголь;

кетчуп, майонез та соуси.

Найвигіднішим місцем для покупок назвали мережу Auchan. У межах експерименту там придбали 40 товарів і заплатили за це 204 злотих. На другому місці опинилися супермаркети Lidl із результатом 210 злотих за таку ж кількість товарів. Трійку лідерів замкнула мережа Macro. Ті ж самі продукти там придбали за 212 злотих.



Де в Польщі найдешевше скуплятися до столу / Фото Unsplash

Рейтинг найдешевших магазинів

Auchan – 204 злотих за 40 товарів;

Lidl – 210 злотих;

Macro – 212 злотих;

Kaufland – 219 злотих;

E.Leclerc – 220 злотих;

Biedronka – 223 злотих;

Carrefour – 225 злотих;

Intermarche – 228 злотих;

Tesco – 242 злотих;

Cash&Carry – 248 злотих;

E-grocery – 269 злотих.

Як змінилися ціни на товари у Польщі

Результати дослідження показали, що відразу 7 з 11 проаналізованих роздрібних мереж мали вищі ціни у вересні, ніж у серпні. Найбільше зростання середньої ціни кошика відбулося в мережі E.Leclerc (3,76%). А рівномірні ціни у вересні зафіксували у магазинах Carrefour.

Зверніть увагу! Середня вартість продуктового кошика у вересні складала майже 227 злотих, а це на 1,2% нижче, ніж було в серпні 2021 року.