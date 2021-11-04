Так, в рейтинге магазинов с наименьшими ценами оказались 11 торговых сетей.
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В ходе исследования эксперты сравнивали цены на общие для всех торговых сетей товары из 10 категорий:
- бытовая химия и косметика;
- мясо, колбасы, рыба;
- замороженные продукты;
- молочные продукты;
- напитки;
- олия и масло;
- кондитерские изделия;
- продукты быстрого приготовления;
- энергетики и алкоголь;
- кетчуп, майонез и соус.
Самым выгодным местом для покупок назвали сеть Auchan. В рамках эксперимента там приобрели 40 товаров и заплатили за это 204 злотых. На втором месте оказались супермаркеты Lidl с результатом 210 злотых за такое же количество товаров. Тройку лидеров замкнула сеть Macro. Те же продукты там приобрели за 212 злотых.
Где в Польше дешевле всего покупать товары к столу / Фото Unsplash
Рейтинг самых дешевых магазинов
- Auchan – 204 злотых за 40 товаров;
- Lidl – 210 злотых;
- Macro – 212 злотых;
- Kaufland – 219 злотых;
- E.Leclerc – 220 злотых;
- Biedronka – 223 злотых;
- Carrefour – 225 злотых;
- Intermarche – 228 злотых;
- Tesco – 242 злотых;
- Cash&Carry – 248 злотых;
- E-grocery – 269 злотых.
Как изменились цены на товары в Польше
Результаты исследования показали, что сразу 7 из 11 проанализированных розничных сетей имели более высокие цены в сентябре, чем в августе. Наибольший рост средней цены корзины произошел в сети E.Leclerc (3,76%). Равномерные цены в сентябре зафиксировали в магазинах Carrefour.