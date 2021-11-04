Так, в рейтинге магазинов с наименьшими ценами оказались 11 торговых сетей.

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В ходе исследования эксперты сравнивали цены на общие для всех торговых сетей товары из 10 категорий:

  • бытовая химия и косметика;
  • мясо, колбасы, рыба;
  • замороженные продукты;
  • молочные продукты;
  • напитки;
  • олия и масло;
  • кондитерские изделия;
  • продукты быстрого приготовления;
  • энергетики и алкоголь;
  • кетчуп, майонез и соус.

Самым выгодным местом для покупок назвали сеть Auchan. В рамках эксперимента там приобрели 40 товаров и заплатили за это 204 злотых. На втором месте оказались супермаркеты Lidl с результатом 210 злотых за такое же количество товаров. Тройку лидеров замкнула сеть Macro. Те же продукты там приобрели за 212 злотых.

Де в Польщі найдешевше скуплятися до столу
Где в Польше дешевле всего покупать товары к столу / Фото Unsplash

Рейтинг самых дешевых магазинов

  • Auchan – 204 злотых за 40 товаров;
  • Lidl – 210 злотых;
  • Macro – 212 злотых;
  • Kaufland – 219 злотых;
  • E.Leclerc – 220 злотых;
  • Biedronka – 223 злотых;
  • Carrefour – 225 злотых;
  • Intermarche – 228 злотых;
  • Tesco – 242 злотых;
  • Cash&Carry – 248 злотых;
  • E-grocery – 269 злотых.

Как изменились цены на товары в Польше

Результаты исследования показали, что сразу 7 из 11 проанализированных розничных сетей имели более высокие цены в сентябре, чем в августе. Наибольший рост средней цены корзины произошел в сети E.Leclerc (3,76%). Равномерные цены в сентябре зафиксировали в магазинах Carrefour.