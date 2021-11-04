Так, в рейтинге магазинов с наименьшими ценами оказались 11 торговых сетей.

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В ходе исследования эксперты сравнивали цены на общие для всех торговых сетей товары из 10 категорий:

бытовая химия и косметика;

мясо, колбасы, рыба;

замороженные продукты;

молочные продукты;

напитки;

олия и масло;

кондитерские изделия;

продукты быстрого приготовления;

энергетики и алкоголь;

кетчуп, майонез и соус.

Самым выгодным местом для покупок назвали сеть Auchan. В рамках эксперимента там приобрели 40 товаров и заплатили за это 204 злотых. На втором месте оказались супермаркеты Lidl с результатом 210 злотых за такое же количество товаров. Тройку лидеров замкнула сеть Macro. Те же продукты там приобрели за 212 злотых.



Где в Польше дешевле всего покупать товары к столу / Фото Unsplash

Рейтинг самых дешевых магазинов

Auchan – 204 злотых за 40 товаров;

Lidl – 210 злотых;

Macro – 212 злотых;

Kaufland – 219 злотых;

E.Leclerc – 220 злотых;

Biedronka – 223 злотых;

Carrefour – 225 злотых;

Intermarche – 228 злотых;

Tesco – 242 злотых;

Cash&Carry – 248 злотых;

E-grocery – 269 злотых.

Как изменились цены на товары в Польше

Результаты исследования показали, что сразу 7 из 11 проанализированных розничных сетей имели более высокие цены в сентябре, чем в августе. Наибольший рост средней цены корзины произошел в сети E.Leclerc (3,76%). Равномерные цены в сентябре зафиксировали в магазинах Carrefour.

Обратите внимание! Средняя стоимость продуктовой корзины в сентябре составляла почти 227 злотых, что на 1,2% ниже, чем было в августе 2021 года.