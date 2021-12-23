Де в Польщі найдешевше скупитися до святкового столу: рейтинг магазинів

23 грудня 2021 , 09:38
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Джерело:

ASM Sales Force Agency

Напередодні новорічних свят чимало польських магазинів влаштовують розпродажі та акції на певні категорії товарів. Де вигідніше скуплятися до новорічного столу – розповідаємо далі.

Дослідження провела компанія ASM Sales Force Agency, яка проаналізувала ціни у найбільших торгових мережах Польщі. 

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Під час проведення дослідження порівняли ціни на спільні для всіх торговельних мереж товари з 10 категорій:

  • побутова хімія та косметика;
  • м'ясо, ковбаси, риба;
  • заморожені продукти;
  • молочні продукти;
  • напої;
  • олія та жири;
  • кондитерські вироби;
  • продукти швидкого приготування;
  • енергетики та алкоголь;
  • кетчуп, майонез, соуси.

Найвигіднішим місцем для покупок назвали мережу Auchan. Кошик із 40 одних і тих же товарів, що й в інших магазинах, там обійшовся в 198 злотих. На другому місці опинилися супермаркети Lidl, де цей же кошик коштував 200 злотих. Трійку лідерів замкнула мережа Macro. Ті ж самі 40 продуктів там придбали за 220 злотих.

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Рейтинг найдешевших магазинів 

  • Auchan – 198 злотих за 40 товарів;
  • Lidl – 200 злотих;
  • Macro – 220 злотих;
  • Carrefour – 221 злотий;
  • Biedronka – 221 злотий;
  • E.Leclerc – 223 злотих;
  • Kaufland – 224 злотих;
  • Cash&Carry – 232 злотих;
  • Intermarche – 232 злотих;
  • E-grocery – 260 злотих. 

Як змінилися ціни на товари у Польщі

Результати дослідження показали, що в 6 із 10 проаналізованих роздрібних мереж у листопаді мали вищі ціни, ніж у жовтні. Найбільше зростання середньої ціни споживчого кошика відбулося в мережі Cash&Carry – на 2,77%. Натомість найбільше падіння цін зафіксували у мережі Lidl, де середня ціна в листопаді була нижчою на 10 злотих, ніж раніше.

Зверніть увагу! Середня вартість продуктового кошика у листопаді складала 223 злотих, а це на 3,05 злотих (на 1,34%) менше у порівнянні з жовтнем цього року. 
Автор: Альона Захарова