Де купити сало у Польщі: корисні поради для любителів українського делікатесу

Сало є тим продуктом, яке часто у заробітчан викликає ностальгію. Знайти його на прилавках супермаркетів у чужій країні доволі складно. У цьому матеріалі розповімо, де знайти сало у Польщі, скільки доведеться заплатити за бажані ласощі, як не помилитися у виборі сала і чому цей продукт має всі шанси стати дефіцитним.

Через відмінності у харчових вподобаннях у Польщі значно менший вибір сала, ніж в Україні. Також у магазинах можна зустріти схожі на сало товари.

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Схоже, але не те

У Польщі позначку salo можна побачити на деяких товарах, але рідко. Частіше поляки зазначають на продукції слово słonina або słoninka (тобто, солонина). Товари з такими позначками – це сало.

Схожі на сало продукти зі свинячого жиру:

smalec – за співзвучністю зрозуміло, що мова йде про смалець (топлений жир);

– за співзвучністю зрозуміло, що мова йде про смалець (топлений жир); skwarek – це шкварки (обсмажені шматочки жиру);

– це шкварки (обсмажені шматочки жиру); boczek – груднинка (як частина свинячої туші) або бекон.

Де знайти сало у Польщі

Придбати сало у Польщі можна на ринках (targi, hala targowa). Шукати потрібно на м'ясних вітринах, серед споріднених продуктів. Багато мігрантів домовляються з продавцями, і ті попереджають телефоном про майбутню постачу товару.

У супермаркетах шанси побачити сало нижчі, ніж на ринках. Але інколи продукти з надписом słonina таки трапляються.

Гарантовано сало можна купити у магазинах національних продуктів. На жаль, магазинів з українськими товарами у Польщі є дуже мало.

Також сало можна замовити через Інтернет. Продавці нерідко виставляють свої пропозиції в оголошеннях у спеціальних спільнотах.

Ціни

Середні ціни за сало на польському ринку такі:

сире тонке сало (близько 1 см) – 8-10 злотих (близько 58,8-73,5 гривні) за кілограм;

– 8-10 злотих (близько 58,8-73,5 гривні) за кілограм; таке ж тонке, але не солоне – 10-15 злотих (близько 73,5-110,25 гривні) за кілограм;

– 10-15 злотих (близько 73,5-110,25 гривні) за кілограм; сало товщиною 3-5 см, експортоване з України – 25-30 злотих (близько 183,75-220,5 гривні) за кілограм;

– 25-30 злотих (близько 183,75-220,5 гривні) за кілограм; місцеве сало середньої товщини – 40-50 злотих (близько 294-367,5 гривні) за кілограм;

– 40-50 злотих (близько 294-367,5 гривні) за кілограм; копчене сало – 50-60 злотих (близько 367,5-441 гривні) за кілограм.

Як обрати сало

Якісним вважають товсті шматки сала. Та якщо ви бачите грубий шмат, не поспішайте одразу його купувати. Спершу придивіться до структури жиру. Якщо помітні яскраво виражені горизонтальні смуги, це може свідчити про пресованість продукті. Так хитрують виробники, беручи кілька шматків тонкого дешевого сала, зрізаючи шкуру і спресовуючи кілька шматків між собою. Якість такого товару не відповідає ціні.

Ризик дефіциту

За теперішніх європейських технологій досить кількох місяців, щоб вага поросяти наблизилася до позначки приблизно 100 кілограмів. Коли свиня досягає такої ваги, її відправляють на забій. Проблема в тому, що до моменту забою, як зауважують фермери, тварини не встигають "наростити" достатню кількість сала. Тому у сучасному тваринництві сала продукують дедалі менше, надаючи перевагу виробництву м'яса. Ця тенденція може стати причиною того, що сало стане дефіцитним товаром на ринку, а ціни на цю продукцію помітно зростатимуть.



З сучасними технологіями досить кількох місяців, щоб вага поросяти досягнула 100 кілограмів / Фото Getty Images