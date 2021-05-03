Из-за различий в пищевых предпочтениях в Польше значительно меньше выбора сала, чем в Украине. Также в магазинах можно встретить похожие на сало товары.
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Похоже, но не то
В Польше отметку salo можно увидеть на некоторых товарах, но редко. Чаще поляки отмечают на продукции слово słonina или słoninka (то есть, солонина). Товары с такими отметками – это сало.
Похожие на сало продукты из свиного жира:
- smalec – по созвучию понятно, что речь идет о смальце (топленый жир)
- skwarek – это шкварки (обжаренные кусочки жира)
- boczek – грудка (как часть свиной туши) или бекон.
Где найти сало в Польше
Купить сало в Польше можно на рынках (targi, hala targowa). Искать нужно на мясных витринах, среди родственных продуктов. Многие мигранты договариваются с продавцами, и те предупреждают телефону о предстоящей снабдят товара.
В супермаркетах шансы увидеть сало ниже, чем на рынках. Но иногда продукты с надписью słonina таки случаются.
Гарантировано сало можно купить в магазинах национальных продуктов. К сожалению, магазинов с украинскими товарами в Польше очень мало.
Также сало можно заказать через Интернет. Продавцы нередко выставляют свои предложения в объявлениях в специальных сообществах.
Цены
Средние цены за сало на польском рынке такие:
- сырое тонкое сало (около 1 см) – 8-10 злотых (около 58,8-73,5 гривны) за килограмм;
- такое же тонкое, но не соленое – 10-15 злотых (около 73,5-110,25 гривны) за килограмм;
- сало толщиной 3-5 см, экспортированное из Украины – 25-30 злотых (около 183,75-220,5 гривны) за килограмм;
- местное сало средней толщины – 40-50 злотых (около 294-367,5 гривны) за килограмм;
- копченое сало – 50-60 злотых (около 367,5-441 гривны) за килограмм.
Как выбрать сало
Качественным считают толстые куски сала. Но если вы видите толстый кусок, не спешите сразу его покупать. Сначала присмотритесь к структуре жира. Если заметны ярко выраженные горизонтальные полосы, это может свидетельствовать о пресованости продукта. Так хитрят производители, взяв несколько кусков тонкого дешевого сала, срезав кожу и затем спрессовывая несколько кусков между собой. Качество такого товара не соответствует цене.
Риск дефицита
По нынешним европейским технологиям достаточно нескольких месяцев, чтобы вес поросенка приблизился к отметке примерно 100 килограммов. Когда свинья достигает такого веса, ее отправляют на убой. Проблема в том, что к моменту забоя, как отмечают фермеры, животные не успевают "нарастить" достаточное количество сала. Поэтому в современном животноводстве сала производят все меньше, отдав предпочтения производству мяса. Эта тенденция может стать причиной того, что сало станет дефицитным товаром на рынке, а цены на эту продукцию начнут заметно расти.
С современными технологиями достаточно нескольких месяцев, чтобы вес поросенка достиг 100 килограммов / Фото GettyImages