Из-за различий в пищевых предпочтениях в Польше значительно меньше выбора сала, чем в Украине. Также в магазинах можно встретить похожие на сало товары.

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Похоже, но не то

В Польше отметку salo можно увидеть на некоторых товарах, но редко. Чаще поляки отмечают на продукции слово słonina или słoninka (то есть, солонина). Товары с такими отметками – это сало.

Похожие на сало продукты из свиного жира:

smalec – по созвучию понятно, что речь идет о смальце (топленый жир)

– skwarek – это шкварки (обжаренные кусочки жира)

– boczek – грудка (как часть свиной туши) или бекон.

Где найти сало в Польше

Купить сало в Польше можно на рынках (targi, hala targowa). Искать нужно на мясных витринах, среди родственных продуктов. Многие мигранты договариваются с продавцами, и те предупреждают телефону о предстоящей снабдят товара.

В супермаркетах шансы увидеть сало ниже, чем на рынках. Но иногда продукты с надписью słonina таки случаются.

Гарантировано сало можно купить в магазинах национальных продуктов . К сожалению, магазинов с украинскими товарами в Польше очень мало.

Также сало можно заказать через Интернет . Продавцы нередко выставляют свои предложения в объявлениях в специальных сообществах.

Цены

Средние цены за сало на польском рынке такие:

сырое тонкое сало (около 1 см) – 8-10 злотых (около 58,8-73,5 гривны) за килограмм;

– такое же тонкое, но не соленое – 10-15 злотых (около 73,5-110,25 гривны) за килограмм;

– сало толщиной 3-5 см, экспортированное из Украины – 25-30 злотых (около 183,75-220,5 гривны) за килограмм;

– местное сало средней толщины – 40-50 злотых (около 294-367,5 гривны) за килограмм;

– копченое сало – 50-60 злотых (около 367,5-441 гривны) за килограмм.

Как выбрать сало

Качественным считают толстые куски сала. Но если вы видите толстый кусок, не спешите сразу его покупать. Сначала присмотритесь к структуре жира. Если заметны ярко выраженные горизонтальные полосы, это может свидетельствовать о пресованости продукта. Так хитрят производители, взяв несколько кусков тонкого дешевого сала, срезав кожу и затем спрессовывая несколько кусков между собой. Качество такого товара не соответствует цене.

Риск дефицита

По нынешним европейским технологиям достаточно нескольких месяцев, чтобы вес поросенка приблизился к отметке примерно 100 килограммов . Когда свинья достигает такого веса, ее отправляют на убой. Проблема в том, что к моменту забоя, как отмечают фермеры, животные не успевают "нарастить" достаточное количество сала . Поэтому в современном животноводстве сала производят все меньше, отдав предпочтения производству мяса. Эта тенденция может стать причиной того, что сало станет дефицитным товаром на рынке, а цены на эту продукцию начнут заметно расти .