Експерти з працевлаштування в Польщі склали список найбільш високооплачуваних вакансій цього літа. Деякі варіанти дозволяють заробляти до 1000 злотих за вихідні.

До теми: У Польщі може збільшитися мінімальна зарплата: на скільки й коли

Літній підробіток у Польщі: куди влаштуватися

Літо – чудова нагода підзаробити для людей, які не мають великого досвіду роботи. Також літній підробіток актуальний для тих, кому просто не вистачає доходу. Так, згідно з опитуванням LiveCareer 60% респондентів у Польщі зізналися, що їхньої зарплати бракує на життя, і вони шукають додаткову короткотермінову роботу, яку можна поєднувати з основною.

Найпопулярніші вакансії: працівник складу, продавець у супермаркеті або магазині одягу. Щоденна зарплата на таких посадах – близько 300 злотих. У сфері обслуговування можна заробити ще більше: до 1000 злотих за вихідні. І це без урахування чайових!

Скільки можна заробити на складі

До рейтингу найвигідніших погодинних робіт входить працівник складу, який має кваліфікацію UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Навіть студенти за цією вакансією можуть розраховувати на 36 злотих на годину. Тобто за повний робочий день виходить близько 300 злотих.

Яка зарплата продавця в магазині одягу

Ще одна вигідна пропозиція – погодинна робота в магазині одягу. Під час сезону відпусток відкривається чимало магазинів у головних туристичних містах. На посаді продавця потрібно бути уважним і комунікабельним, вміти спілкуватись з клієнтами. Вакансія пропонує непогані гроші – погодинна ставка 33 злотих. За день вийде близько 270 злотих.

Скільки платять у супермаркеті

В обов'язки входить викладання товару на полиці, робота з касовим апаратом та дрібне прибирання. Заробляти тут можна приблизно стільки ж, скільки в магазині одягу – 270 злотих на день.

Як оплачується робота на виробництві

Для того, щоб влаштуватися, наприклад, пакувальником на завод, не потрібно ніякої кваліфікації. Вас попросять пройти тренінг. І можна заробляти від 31 злотого за годину, а за зміну – близько 250 злотих.

Який оклад в сфері обслуговування

Тут можна обирати роботу до душі: між офіціантом, касиром ресторану чи помічником кухаря. Зміни зазвичай тривають близько 10 годин, а зарплата стартує з 30 злотих на годину. За вечірні зміни з п'ятниці по неділю включно тут можна отримати майже 1000 злотих. А якщо ви працюєте офіціантом або хостес, то додаються ще й чайові.

Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі опублікувало дані про середню зарплату на підприємствах великих міст. Виявилось, що найвигідніше працювати не у Варшаві, а у Кракові та Гданську. У цих двох містах середня зарплата наближається до 10 000 злотих на місяць.