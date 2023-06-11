Эксперты по трудоустройству в Польше составили список самых высокооплачиваемых вакансий для подработки этим летом. Некоторые варианты позволяют зарабатывать до 1000 злотых за выходные.

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Летняя подработка в Польше: куда устроиться

Лето – прекрасная возможность подзаработать для людей, не имеющих большого опыта работы. Также летняя подработка актуальна для тех, кому просто не хватает дохода. Так, согласно опросу LiveCareer, 60% респондентов в Польше признались, что их зарплаты не хватает на жизнь, и они ищут дополнительную краткосрочную работу, которую можно совмещать с основной.

Самые популярные вакансии: работник склада, продавец в супермаркете или магазине одежды. Ежедневная зарплата на таких должностях – около 300 злотых. В сфере обслуживания можно заработать еще больше: до 1000 злотых за выходные. И это без учета чаевых!

Сколько можно заработать на складе

В рейтинг самых выгодных почасовых работ входит работник склада, имеющий квалификацию UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Даже студенты на этой должности могут рассчитывать на 36 злотых в час. То есть за полный рабочий день выходит около 300 злотых.

Какая зарплата продавца в магазине одежды

Еще одно выгодное предложение – почасовая работа в магазине одежды. В сезон отпусков открывается немало точек в главных туристических городах. На должности продавца нужно быть внимательным и коммуникабельным, уметь общаться с клиентами. Вакансия предлагает неплохие деньги – почасовая ставка 33 злотых. За день получится около 270 злотых.

Сколько платят в супермаркете

В обязанности входит выкладывание товара на полки, работа с кассовым аппаратом и мелкая уборка. Зарабатывать здесь можно примерно столько же, сколько в магазине одежды – 270 злотых в день.

Как оплачивается работа на производстве

Для того чтобы устроиться, например, упаковщиком на завод, не требуется никакой квалификации. Вас попросят пройти тренинг. И можно зарабатывать от 31 злотого в час, а в смену – около 250 злотых.

Какой оклад в сфере обслуживания

Здесь можно выбирать работу по душе: между официантом, кассиром ресторана или помощником повара. Смена обычно длится около 10 часов, а зарплата стартует с 30 злотых в час. За вечерние смены с пятницы по воскресенье здесь можно получить почти 1000 злотых. А если вы работаете официантом или хостес, то добавляются еще и чаевые.

Напомним, Главное статистическое управление Польши опубликовало данные о средней зарплате на предприятиях больших городов. Оказалось, что выгоднее всего работать не в Варшаве, а в Кракове и Гданьске. В этих двух городах средняя зарплата приближается к 10 000 злотым в месяц.