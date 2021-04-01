Німеччина запроваджує комендантську годину: коли й де

У Європі серед методів боротьби з поширенням коронавірусної інфекції набуває популярності запровадження комендантської години. З 2 квітня 2021 року нічна комендантська година діятиме у німецькому Гамбургу.

Влада ухвалила таке рішення через значну кількість нових випадків зараження SARS-CoV-2. Комендантська година у Гамбургу триватиме з 21:00 до 5:00. Запровадили її на невизначений період.

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Що це означає

Про рішення повідомив мер міста Петер Ченчер. Згідно з цією ухвалою, починаючи з 2 квітня 2021 року жителям Гамбурга не рекомендовано покидати свої оселі з 21:00 по 5:00 без поважної на те причини.

Поважними причинами вважаються візити до лікаря та на роботу.

У Німеччині запроваджують комендантську годину / Фото Unsplash

Як працюватимуть школи та дитсадки

Щодо шкіл і дитячих садків Гамбурга, то після 4 квітня 2021 року ці навчальні заклади перейдуть в особливий режим роботи. У школах частково проводитимуть заняття, але буде запроваджено обов'язкове тестування на COVID-19 серед учнів та персоналу шкіл.

У Німеччині школи й дитсадки працюватимуть в особливому режимі / Фото Unsplash

Досвід сусідніх локацій

У Німеччині комендантську годину запроваджують не вперше. В грудні 2020 року до подібного рішення вдавалася Баварія. Там комендантська година з 21:00 по 5:00 почала дію у тих районах, де кількість нових випадків коронавірусу за сім днів перевищила 200 підтверджених випадків на 100 тисяч жителів.

Згодом цей досвід перейняла земля Баден-Вюртемберг. Ухвалена в цій місцевості комендантська година триває з 20:00 по 5:00 та стосується всієї території федеральної землі.

Баварія, Німеччина / Фото Unsplash