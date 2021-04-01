В Европе среди методов борьбы с распространением коронавирусной инфекции приобретает популярность введение комендантского часа. С 2 апреля 2021 года ночной комендантский час будет действовать в немецком Гамбурге.

Власти приняли такое решение из-за значительного количества новых случаев заражения SARS-CoV-2 . Комендантский час в Гамбурге продлится с 21:00 до 5:00 . Ввели его на неопределенный период .

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Что это обозначает

О таком решении сообщил мэр города Петер Ченчер . Согласно этому постановлению, начиная с 2 апреля 2021 года жителям Гамбурга не рекомендуется покидать свои дома с 21:00 по 5:00 без уважительной на то причины.

Уважительными причинами считаются визиты к врачу и на работу.

В Германии вводят комендантский час / Фото Unsplash

Как будут работать школы и детсады

По поводу школьных заведений и детских садов Гамбурга, то после 4 апреля 2021 года эти учебные заведения перейдут в особый режим работы. В школах частично будут проводить занятия, но будет введено обязательное тестирование на COVID-19 среди учащихся и персонала школ.

В Германии школы и детсады будут работать в особом режиме / Фото Unsplash

Опыт соседних локаций

В Германии комендантский час вводят не впервые. В декабре 2020 года до подобного решения прибегала Бавария . Там комендантский час с 21:00 по 5:00 начал действие в тех районах, где количество новых случаев коронавируса за семь дней превысило 200 подтвержденных случаев на 100 тысяч жителей.

Потом этот опыт переняла земля Баден-Вюртемберг . Принятой в этой местности комендантский час длится с 20:00 по 5:00 и касается всей территории федеральной земли.