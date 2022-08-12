Де краще не залишати машину в Польщі, аби не отримати штраф у 1000 злотих

Зараз в Польщі перебуває багато українських водіїв на власних машинах, тож ми продовжуємо знайомити вас з місцевими правилами та законами. І нині звернемо увагу на те, де краще не паркуватися, аби не отримати штраф.

Питання правильного паркування автомобілів у Польщі – болюча тема. Для декого достатньо увімкнути аварійку, щоб повністю виправдати зупинку в будь-якому місці. Часто для польських водіїв зовсім неважливо, що вони заважають руху чи створює реальну загрозу для пішоходів. Однак сьогодні детальніше розберемося щодо паркування на газонах та зелених зонах.

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Яке покарання передбачено в Польщі за паркування на газоні

Очевидно, що коли ми залишаємо машину на газонах чи на інших зелених насадженнях, то ця територія нищиться. Отож, в Польщі таке паркування не лише вважається поганим тоном, а й заборонено та карається немалим штрафом. Про це йдеться у статті 144 Кодексу про дрібні правопорушення.

Хто на територіях загального користування знищує чи пошкоджує рослинність або допускає знищення рослинності тваринами, які перебувають під його наглядом, або на територіях, призначених для загального користування, витоптує газон чи зелені насадження в інших місцях, ніж ті, що призначені уповноваженим розпорядником території для відпочинку, карається штрафом до 1000 злотих або доганою,

– мовиться у статті.

Але що робити, якщо в якомусь місці більше немає трави, а є лише клаптик протоптаної землі? Такі місця краще теж уникати, адже вони також вважаються зеленою зоною. Тож якщо ви раптом залишите автомобіль на такій ділянці, вам загрожує штраф у 1000 злотих (понад 8 тисяч гривень).

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