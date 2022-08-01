У Варшаві з'являться спеціальні парковки для електросамокатів
Джерело:TVN24
Покинутий посеред тротуару, зеленої зони чи просто на дорозі електросамокат – видовище, яке нерідко трапляється у великих містах. Аби упорядкувати такий хаос, міська влада Варшави почала визначати паркувальні зони для електричних самокатів.
Так, Управління муніципальних доріг у Варшаві вирішило боротися з несвідомими орендарями та власниками електричних самокатів. Відомство розпочало процес визначення спеціальних паркувальних зон та планує очистити тротуари й газони від покинутих двоколісних.
І ще Медичні послуги в Польщі: як купити ліки за рецептом та інші корисні поради
Де можна припаркувати електросамокат у Варшаві
Згідно з правилами, паркування електросамокатів дозволяється лише у встановлених для цього місцях, а якщо таких немає – на тротуарі, паралельно його зовнішньому краю. Відтак, варшавська влада має намір виділити на першому етапі 21 зону, де можна легально залишати електричні самокати. Згодом таких зон буде 250. Їх реалізовуватимуть у місцях, де найбільше двоколісних.
У Варшаві виділяють спеціальні зони для паркування електросамокатів / Фото фейсбук Кароліни Галецької
Ми хочемо, щоб паркування у Варшаві було організовано шляхом позначення зон,
– пояснила заступниця директора ZDM Кароліна Галецька.
Мерія Варшави вже підписала угоду з п’ятьма операторами, які надають в оренду електросамокати. Вони повинні встановити нові правила користування двоколісними.Зауважте! Тим, хто залишить електросамокат у неналежному місці, загрожує штраф від міської варти.
Вам може бути цікаво – Чи починається війна між Сербією та Косово: дивіться відео