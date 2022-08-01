У Варшаві з'являться спеціальні парковки для електросамокатів

Покинутий посеред тротуару, зеленої зони чи просто на дорозі електросамокат – видовище, яке нерідко трапляється у великих містах. Аби упорядкувати такий хаос, міська влада Варшави почала визначати паркувальні зони для електричних самокатів.

Так, Управління муніципальних доріг у Варшаві вирішило боротися з несвідомими орендарями та власниками електричних самокатів. Відомство розпочало процес визначення спеціальних паркувальних зон та планує очистити тротуари й газони від покинутих двоколісних.

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Де можна припаркувати електросамокат у Варшаві

Згідно з правилами, паркування електросамокатів дозволяється лише у встановлених для цього місцях, а якщо таких немає – на тротуарі, паралельно його зовнішньому краю. Відтак, варшавська влада має намір виділити на першому етапі 21 зону, де можна легально залишати електричні самокати. Згодом таких зон буде 250. Їх реалізовуватимуть у місцях, де найбільше двоколісних.



У Варшаві виділяють спеціальні зони для паркування електросамокатів / Фото фейсбук Кароліни Галецької

Ми хочемо, щоб паркування у Варшаві було організовано шляхом позначення зон,

– пояснила заступниця директора ZDM Кароліна Галецька.

Мерія Варшави вже підписала угоду з п’ятьма операторами, які надають в оренду електросамокати. Вони повинні встановити нові правила користування двоколісними.

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Тим, хто залишить електросамокат у неналежному місці, загрожує штраф від міської варти.