Так, Управление муниципальных дорог в Варшаве решило бороться с бессознательными арендаторами и владельцами электрических самокатов. Ведомство начало процесс определения специальных парковочных зон и планирует очистить тротуары и газоны от брошенных двухколесных.
И еще Медицинские услуги в Польше: как купить лекарства по рецепту и другие полезные советы
Где можно припарковать электросамокат в Варшаве
Согласно правилам, парковка электросамокатов разрешается только в установленных для этого местах, а если таковых нет – на тротуаре, параллельно его внешнему краю. Следовательно, варшавские власти намерены выделить на первом этапе 21 зону, где можно легально оставить электрические самокаты. Впоследствии таких зон будет 250. Их будут реализовывать в местах, где больше двухколесных.
В Варшаве выделяют специальные зоны для парковки электросамокатов / Фото фейсбук Каролины Галецкой
Мы хотим, чтобы парковка в Варшаве была организована путем обозначения зон,
– объяснила заместитель директора ZDM Каролина Галецкая.
Мэрия Варшавы уже подписала соглашение с пятью операторами, предоставляющими в аренду электросамокаты. Они должны установить новые правила пользования двухколесными.
Вам может быть интересно – Начинается ли война между Сербией и Косово: смотрите видео