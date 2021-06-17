Для зручності громадян та представників бізнесу, що планують перетинати кордон (пішки або автомобілем), Держмитслужба оновила мапу пунктів пропуску, на якій можна побачити закриті та відкриті пункти пропуску з української сторони.

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Перед виїздом за кордон варто звернути увагу на заходи, які вживаються іншими країнами з протидії розповсюдженню COVID-19. Можуть бути обмеження в’їзду для громадян України з боку інших країн. Деталі заходів – на сайті МЗС.

Які пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють

Станом на сьогодні для перетину кордону із Польщею автомобілем працюють такі пункти: "Краковець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне", "Ягодин – Дорогуськ" і "Шегині – Медика" (також як пішохідний), "Будомєж – Грушів".

Детальніше можна дізнатись на офіційному сайті Державної митної служби України.

Кому можна перетинати кордон з Польщею

Відповідно до останніх оновлень на сайті Прикордонної служби Республіки Польща, доступ для перетину кордону надається таким категоріям громадян:

громадяни Польщі;

іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, мають спільних дітей з ними або перебувають під їхньою постійною опікою;

іноземці з наявною картою поляка;

учні та студенти, які навчаються в Польщі;

громадяни держав-членів ЄС, ЄЕП або Швейцарії, а також їхні чоловіки/дружини та діти, які проїжджають через країну транзитом протягом не більше ніж 12 годин;

голови дипломатичних представництв, осіб з дипломатичним статусом та їхніх сімей;

іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;

іноземці, які мають право працювати на території Польщі, у яких є дозвіл на роботу, довідка про внесення до реєстру сезонних робіт, довідка про доручення роботи іноземцеві на території Польщі;

водії, які здійснюють перевезення товарів або пасажирів;

командири прикордонного поста можуть дозволити перетин кордону в інших обґрунтованих випадках, отримавши згоду начальника прикордонної служби.

Варто зауважити, що на пунктах пропуску всі ті, хто перетинає кордон, повинні пред’явити документальне підтвердження негативного тесту на коронавірус (ПЛР або на антигени), який зроблений або отриманий в одній з країн ЄС не пізніше, ніж за 48 год до перетину кордону.

Також тест можна здати у Польщі. Це дозволить уникнути 14-денного карантину, якого потрібно буде дотримуватися після приїзду в Польщу усім, окрім таких категорій громадян:

інспектори морської адміністрації;

працівники на сільськогосподарських угіддях, що розташовані по обидва боки кордону;

особи, які забезпечують у Польщі виконання інвестиційних проєктів у стратегічних нафтогазовому та електроенергетичному секторах;

працівники охоронної польської культурної спадщини за кордоном, зокрема, збереження, інвентаризація та науково-дослідні роботи;

пасажири суден, які не запливають у порти третіх держав, а тільки країн ЄС та EFTA;

медики, які прямують до Польщі, щоб працювати у цій сфері;

особи, що перетинають кордон Польщі, як внутрішній кордон ЄС, для виконання службових обов'язків в Польщі або сусідній країні;

особи, які зробили щеплення від COVID-19 визнаною в ЄС вакциною і мають відповідний сертифікат;

люди, які мають складати іспит за 8 клас у школах для дорослих;

особи, що мають складати екзамен на підтвердження кваліфікації за професією чи професійний іспит;

громадяни країн ЄС, Європейського Економічного Простору (EFTA) чи Швейцарії, що їдуть додому транзитом через Польщу. Це стосується також найближчих членів їх сімей – чоловіка/дружини та дітей;

особи, у яких закінчилась самоізоляція, обсервація чи госпіталізація через зараження вірусом SARS-CoV-2, не пізніше ніж за 6 місяців до дня перетину кордону Республіки Польща.

Результати тесту мають бути перекладені польською або англійською мовами. Негативні результати ковід-тестів, зроблених поза межами ЄС, не звільняють від карантину. Це означає, що Польща не визнає ПЛР або будь-яких інших тестів, зроблених в Україні.

Польща не визнає ПЛР або будь-яких інших тестів, зроблених в Україні / Фото multi-visa

Обов'язково під час перетину кордону потрібно надати прикордоннику документальне підтвердження такого права!

Як повернутися в Україну

Згідно з рішенням Кабміну № 230 від 22 березня 2021 року, Україна скасувала поділ іноземних країн на зелену і червону зони. Відповідно, перетнути український кордон через відкриті пункти пропуску можуть практично всі українці та більшість іноземців, якщо дотримуватися певних протиепідеміологічних вимог.

Щоб перетнути український кордон усі іноземці та громадяни України повинні надати:

документ, який дає право на в'їзд до України (паспорт, візу);

підтвердження мети перебування;

страхування на весь термін перебування, яке покриє можливе лікування коронавірусу (страховий поліс може бути виданий або українською компанією, або іноземною, яка має власне представництво чи партнера (асистанс) в Україні;

негативний PCR/ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. ПЛР/PCR-тест можна показати, як у видрукованому, так і в електронному вигляді.

Іноземець, який приїжджає в Україну, повинен дотримуватися правил карантину, мати достатньо коштів (згідно з постановою КМУ №884 від 04.12.2013 зараз це приблизно 1,5 тисяч гривень на добу), а також не перебувати у списку тих, кому заборонено в'їзд. Іноземним громадянам, які не матимуть негативного ПЛР-тесту та/або страхового поліса, буде відмовлено у в'їзді на територію України.

Ті ж, хто обирає самоізоляцію або тестування в Україні, повинні завантажити мобільний додаток "Дій вдома", авторизуватися у ньому та показати це українському прикордоннику при в'їзді.

Контроль за дотриманням самоізоляції відбувається шляхом періодичного надходження запиту. Відповідаючи на нього, потрібно надіслати фото з місця обсервації. Якщо реакція буде відсутня – на перевірку приїжджатимуть правоохоронці.

Уникнути самоізоляції та завершити її достроково можна після одержання негативного ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетинання державного кордону.

Коли відкриють кордони

Наразі для перетину кордону українцям доступні 50 країн. Детальніше можна ознайомитись із переліком на сайті МОЗ України. Перед купівлею квитків перевіряйте інформацію щодо умов в'їзду громадян України до інших країн. Зараз на територію ЄС можуть в’їжджати дипломати та українці з робочими візами чи посвідченнями на проживання, а також в інших випадках, визначених країною в'їзду.

Поки коронавірус шириться світом, рано прогнозувати повне відновлення туризму та відкриття кордонів.

Ми ще раз нагадуємо про важливість дотримання усіх протиепідеміологічних заходів та залишаємо пам’ятку від Міністерства Здоров’я України: