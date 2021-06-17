Для удобства граждан и представителей бизнеса, которые планируют пересекать границу (пешком или автомобилем), Гостаможслужба обновила карту пунктов пропуска, на которой можно увидеть закрытые и открытые пункты пропуска с украинской стороны.

Читайте также Открытие ресторанов, массовые мероприятия и очное обучение: карантинные послабления в Польше

Перед выездом за границу стоит обратить внимание на меры, принимаемые другими странами по противодействию распространению COVID-19. Могут быть ограничения въезда для граждан Украины со стороны других стран. Детали мероприятий на сайте МИД.

Какие пункты пропуска на границе с Польшей работают

На сегодня для пересечения границы с Польшей автомобилем работают следующие пункты: "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенне", "Ягодин – Дорогуск" и "Шегини – Медика" (также как пешеходный), "Будомеж – Грушев".

Подробнее можно узнать на официальном сайте Государственной таможенной службы Украины.

Кому можно пересекать границу с Польшей

Согласно последним обновлениям на сайте Пограничной службы Республики Польша, доступ для пересечения границы предоставляется таким категориям граждан:

граждане Польши;

иностранцы, состоящие в браке с гражданами Польши, имеющие общих детей с ними или находятся под их постоянной опекой;

иностранцы с картой поляка;

ученики и студенты, обучающиеся в Польше;

граждане государств-членов ЕС, ЕЭП или Швейцарии, а также их супруги и дети, проезжающие через страну транзитом в течение не более 12 часов;

главы дипломатических представительств, лица с дипломатическим статусом и их семьи;

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, и у которых есть разрешение на работу, справка о внесении в реестр сезонных работ, справка о поручении работы иностранцу на территории Польши;

водители, осуществляющие перевозки товаров или пассажиров ;

командиры пограничного поста могут позволить пересечение границы в других обоснованных случаях, получив согласие начальника пограничной службы.

Стоит заметить, что на пунктах пропуска все те, кто пересекает границу, должны предъявить документальное подтверждение отрицательного теста на коронавирус (ПЦР или на антигены), который сделан или получен в одной из стран ЕС не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.

Также тест можно сдать в Польше. Это позволит избежать 14-дневного карантина, которого нужно будет придерживаться после приезда в Польшу всем, кроме таких категорий граждан:

инспекторы морской администрации;

работники на сельскохозяйственных угодьях, расположенных по обе стороны границы;

лица, обеспечивающие в Польше выполнение инвестиционных проектов в стратегических нефтегазовом и электроэнергетическом секторах ;

работники охранного польского культурного наследия за рубежом (сохранение, инвентаризация и научно-исследовательские работы);

пассажиры судов, которые не заплывают в порты третьих государств, а только стран ЕС и EFTA;

медики, направляющиеся в Польшу, чтобы работать в этой сфере;

лица, пересекающие границу Польши, как внутреннюю границу ЕС, для выполнения служебных обязанностей в Польше или соседней стране;

лица, которые сделали прививку от COVID-19, признанной в ЕС вакциной, и имеют соответствующий сертификат;

люди, которые должны сдавать экзамен за восьмой класс в школах для взрослых;

лица, которым нужно сдавать экзамен на подтверждение квалификации по профессии или профессиональный экзамен;

граждане стран ЕС, Европейского Экономического Пространства (EFTA) или Швейцарии, которые едут домой транзитом через Польшу. Это касается также ближайших членов их семей – мужа / жены и детей;

мужа / жены и детей; лица, у которых закончилась самоизоляция, обсервация или госпитализация из-за заражения вирусом SARS-CoV-2, не позднее чем за 6 месяцев до дня пересечения границы Республики Польша.

Результаты теста должны быть переведены на польский или английский язык. Отрицательные результаты ковид-тестов, сделанных за пределами ЕС, не освобождают от карантина. Это означает, что Польша не признает ПЦР или любые другие тесты, сделанные в Украине.

Польша не признает ПЦР или любые другие тесты, сделанные в Украине / Фото multi-visa

Обязательно при пересечении границы необходимо предоставить пограничнику документальное подтверждение такого права!

Как вернуться в Украину

Согласно решению Кабмина № 230 от 22 марта 2021, Украина отменила деление иностранных государств на зеленую и красную зоны. Соответственно, пересечь украинскую границу через открытые пункты пропуска могут практические все украинцы и большинство иностранцев, если придерживаться определенных противоэпидемических требований.

Чтобы пересечь украинскую границу все иностранцы и граждане Украины должны предоставить:

документ, который дает право на въезд в Украину (паспорт, визу) ;

подтверждение цели пребывания;

страхование на весь срок пребывания, которое покроет возможно лечение коронавируса (страховой полис может быть выдан или украинской компанией, или иностранной, которая имеет собственное представительство или партнера (ассистанс) в Украине);

отрицательный PCR / ПЦР-тест на коронавирус, который сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. ПЦР/PCR-тест можно показать, как в напечатанном, так и в электронном виде.

Иностранец, который приезжает в Украину, должен соблюдать правила карантина, иметь достаточно средств (согласно постановлению КМУ №884 от 04.12.2013 сейчас это примерно 1500 гривен в сутки), а также не находиться в списке тех, кому запрещен въезд. Иностранным гражданам, которые не будут иметь негативного ПЦР-теста и / или страхового полиса, будет отказано во въезде на территорию Украины.

Те же, кто выбирает самоизоляцию или тестирование в Украине, должны загрузить мобильное приложение "Дія вдома", авторизироваться в нем и показать это украинскому пограничнику при въезде.

Контроль за соблюдением самоизоляции происходит путем периодического поступления запроса. Отвечая на него, нужно прислать фото с места обсервации. Если реакция будет отсутствовать – на поверку приедут правоохранители.

Избежать самоизоляции и завершить ее досрочно можно после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который проведен после пересечения государственной границы.

Когда откроют границы

Сейчас для пересечения границы украинцам доступны 50 стран. Подробнее можно ознакомиться с перечнем на сайте Минздрава Украины. Перед покупкой билетов проверяйте информацию об условиях въезда граждан Украины в другие страны. Сейчас на территорию ЕС могут въезжать дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство, а также в других случаях, определенных страной въезда.

Пока коронавирус распространяется по миру, рано прогнозировать полное восстановление туризма и открытие границ.

Мы еще раз напоминаем о важности соблюдения всех противоэпидемических мероприятий и оставляем напоминание от Министерства Здоровья Украины: