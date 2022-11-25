Названо гастрономічну столицю Іспанії 2023 року

Іспанія популярна серед туристів, зокрема і своєю кухнею. А їжа тут – головне національне задоволення та майже завжди ритуал. Тож в країні гастротуризму приділяють особливу увагу.

І вже обрано нову гастрономічну столицю Іспанії. Так, переможницею на 2023 рік стала Куенка. Цьому місту вдалося одноголосно обійти Овьедо та Понтеведру – двох інших фіналістів.

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Куенка – гастрономічна столиця Іспанії 2023

Куенка вже давно чекала на таку можливість і була близька до мети у 2018 році, проте тоді її обігнав Леон. Місто, що висить над прірвою, також було серед претендентів і в 2017 році, але тоді перемога дісталася Уельві. Тепер мешканці міста святкують цю важливу перемогу та готуються дивувати своєю гастрономією.

15 членів журі були переконані, що місто, відоме своїми будинками, які звисають над прірвами, мало отримати цього року нагороду за своє кулінарне багатство.

Куенка / Фото getyourguide

Що означає бути іспанською столицею гастрономії

Місто, яке отримало цей статус, протягом усього року є гастрономічним епіцентром країни. Там проводять численні тематичні заходи та майстер-класи. Ставка робиться як на традиційну кухню, так і на кулінарні експерименти.

Гастрономічні столиці Іспанії