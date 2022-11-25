И уже выбрана новая гастрономическая столица Испании . Так, победительницей на 2023 год стала Куэнка. Этому городу удалось единогласно обойти Овьедо и Понтеведру – двух других финалистов.

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Куэнка – гастрономическая столица Испании 2023

Куэнка уже давно ждала такой возможности и была близка к цели в 2018 году, однако тогда ее обогнал Леон. Висящий над пропастью город также был среди претендентов и в 2017 году, но тогда победа досталась Уэльви. Теперь жители города отмечают эту важную победу и готовятся удивлять своей гастрономией.

15 членов жюри были убеждены, что город, известный своими домами, свисающими над пропастями, должен получить в этом году награду за свое кулинарное богатство.

Куэнка / Фото getyourguide

Что значит быть испанской гастрономической столицей

Город, получивший этот статус, в течение всего года является гастрономическим эпицентром страны. Там проводятся многочисленные тематические мероприятия и мастер-классы. Ставку делают как на традиционную кухню, так и на кулинарные эксперименты.

Гастрономические столицы Испании