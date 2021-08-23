Де в Чехії можна вивчати підприємництво: детальний перелік бізнес-шкіл
Джерело:420on.cz
Вивчення основ бізнесу є дуже перспективним напрямком. Освітніх закладів, де готують майбутніх підприємців, у Чехії багато. Серед них є як державні, так і приватні.
Іноземці в Чехії можуть обрати навчання англійською мовою. Однак, воно є платним, навіть у державних закладах.
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Бізнес-школи Чехії
Державні
Найширший вибір спеціальностей у сфері підприємництва представлений у Вищій школі економіки в Празі (ВШЕ). Найбільше бізнес-програм тут є на факультеті міжнародних відносин. Так, студенти можуть вивчати міжнародний бізнес, менеджмент в торгівлі чи дипломатичні відносини. Також у ВШЕ є факультет менеджменту в місті Їндржихув Градец.
Крім Вищої школи економіки в Празі, основи підприємництва викладають у таких освітніх закладах Чехії:
- Чеський агротехнічний університет в Празі;
- Вища школа техніки і економіки в Чеське-Будейовіце (закінчивши програму "Бізнес і управління" англійською, можна отримати ступінь Master of Business Administration);
- Технічний університет в Ліберці;
- Брненський технічний університет;
- Університет Менделя в Брно;
- Університет в місті Градец Кралове;
- Університет Томаша Баті в Зліні;
- Університет Пардубіце;
- Слезскій університет в Опаве (на торгово-підприємницькому факультеті в Карвіні викладають "Цифровий бізнес").
Приватні
У таких вишах освіта платна. Зате вибір спеціальностей англійською набагато більший. Тому здобувати освіту можна навіть без знання чеської мови. Список приватних бізнес-шкіл в Празі чималий:
- Англо-американська вища школа;
- Нью-йоркський університет;
- Вища школа Unicorn;
- Метропольний університет;
- Університет NEWTON (Прага, Брно);
- Інститут CEVRO (Прага, Чеський Крумлов);
- Європейська бізнес-школа;
- Празький коледж Prague College;
- Вища школа підприємництва та права (Брно, Острава, Прага);
- Вища школа фінансів та управління (Карлові Вари, Міст, Прага);
- Вища школа креативної комунікації;
- Вища школа торгівлі.