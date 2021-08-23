Де в Чехії можна вивчати підприємництво: детальний перелік бізнес-шкіл

Вивчення основ бізнесу є дуже перспективним напрямком. Освітніх закладів, де готують майбутніх підприємців, у Чехії багато. Серед них є як державні, так і приватні.

Іноземці в Чехії можуть обрати навчання англійською мовою. Однак, воно є платним, навіть у державних закладах.

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Бізнес-школи Чехії

Державні

Найширший вибір спеціальностей у сфері підприємництва представлений у Вищій школі економіки в Празі (ВШЕ). Найбільше бізнес-програм тут є на факультеті міжнародних відносин. Так, студенти можуть вивчати міжнародний бізнес, менеджмент в торгівлі чи дипломатичні відносини. Також у ВШЕ є факультет менеджменту в місті Їндржихув Градец.

Крім Вищої школи економіки в Празі, основи підприємництва викладають у таких освітніх закладах Чехії:

Чеський агротехнічний університет в Празі;

Вища школа техніки і економіки в Чеське-Будейовіце (закінчивши програму "Бізнес і управління" англійською, можна отримати ступінь Master of Business Administration);

Технічний університет в Ліберці;

Брненський технічний університет;

Університет Менделя в Брно;

Університет в місті Градец Кралове;

Університет Томаша Баті в Зліні;

Університет Пардубіце;

Слезскій університет в Опаве (на торгово-підприємницькому факультеті в Карвіні викладають "Цифровий бізнес").

Приватні

У таких вишах освіта платна. Зате вибір спеціальностей англійською набагато більший. Тому здобувати освіту можна навіть без знання чеської мови. Список приватних бізнес-шкіл в Празі чималий: