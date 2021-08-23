Иностранцы в Чехии могут выбрать обучение на английском языке. Однако, оно является платным, даже в государственных учреждениях.
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Бизнес-школы Чехии
Государственные
Широкий выбор специальностей в сфере предпринимательства представлен в Высшей школе экономики в Праге (ВШЭ). Больше всего бизнес-приложений здесь есть на факультете международных отношений. Так, студенты могут изучать международный бизнес, менеджмент в торговле или дипломатические отношения. Также в ВШЭ есть факультет менеджмента в городе Йиндржихув Градец.
Кроме Высшей школы экономики в Праге, основы предпринимательства выкладывают в таких образовательных учреждениях Чехии:
- Чешский агротехнический университет в Праге;
- Высшая школа техники и экономики в Ческе-Будеёвице (закончив программу "Бизнес и управление" на английском, можно получить степень Master of Business Administration);
- Технический университет в Либерце;
- Брненский технический университет;
- Университет Менделя в Брно;
- Университет в городе Градец Кралове;
- Университет Томаша Бати в Злине;
- Университет Пардубице;
- Слезский университет в Опавы (на торгово-предпринимательском факультете в Карвине выкладывают "Цифровой бизнес").
Частные
В таких вузах образование платное. Зато выбор специальностей на английском гораздо больше. Поэтому получать образование можно даже без знания чешского языка. Список частных бизнес-школ в Праге:
- Англо-американская высшая школа;
- Нью-йоркский университет
- Высшая школа Unicorn;
- Метрополий университет;
- Университет NEWTON (Прага, Брно);
- Институт CEVRO (Прага, Чешский Крумлов);
- Европейская бизнес-школа;
- Пражский колледж Prague College ;
- Высшая школа предпринимательства и права (Брно, Острава, Прага);
- Высшая школа финансов и управления (Карловы Вары, Мост, Прага);
- Высшая школа креативной коммуникации;
- Высшая школа торговли.