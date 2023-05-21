Від 15 євро на добу: рейтинг найбюджетніших країн Європи цього літа
Джерело:Express
Експерти підрахували денний бюджет відпочинку у популярних країнах Європи. Виявилось, що можна якісно провести час і отримати максимум вражень навіть за кількадесят євро на день.
У травні саме час планувати літню відпустку. Один з ключових аспектів підготовки до відпочинку – визначення бюджету подорожі. Експерти допомогли зорієнтуватись і склали рейтинг недорогих країн для літа-2023. Тож, куди вирушити влітку, щоб класно провести час і водночас зекономити – читайте в матеріалі.
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Туреччина – на вершині рейтингу
До ТОП-5 найдешевших країн Європи для літнього відпочинку потрапили Туреччина, Польща, Болгарія, Угорщина і Румунія.
Туреччина очолила список країн для бюджетної відпустки. Щоденні витрати мандрівників тут складають лише близько 15 євро. Експерти зазначають, що Туреччина – це блискучий варіант для мандрівників, які хочуть поєднати пляжний відпочинок з прогулянками до історичних пам'яток.
Також у дослідженні відзначили невисокі ціни на продукти у Туреччині. Особливо туристам буде до вподоби смачна і бюджетна вулична їжа.
Проте варто заздалегідь переглянути вартість перельоту до Туреччини, адже квитки можуть виявитись недешевими. Тому радимо відстежувати ціни регулярно, щоб "впіймати" найкращу пропозицію.
Щоденні витрати туристів у Туреччині – від 15 євро / Фото Pixabay
Рейтинг бюджетних напрямків на літо-2023
ТОП-10 недорогих країн за витратами на добу:
- Туреччина (добовий бюджет – від 15 євро);
- Польща (21 євро);
- Болгарія (27 євро);
- Угорщина (32 євро);
- Румунія (37 євро);
- Хорватія (39 євро);
- Кіпр (46 євро);
- Португалія (57 євро);
- Греція (62 євро);
- Іспанія (68 євро).
Коли обираєте напрямок на літо, ретельно плануйте витрати, порівнюйте ціни на авіаквитки, стежте за акціями перевізників. Важлива порада: забронюйте житло на літню відпустку заздалегідь, щоб обрати найкращий варіант, в якому поєднаються і ціна, і якість.