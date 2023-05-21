У травні саме час планувати літню відпустку. Один з ключових аспектів підготовки до відпочинку – визначення бюджету подорожі. Експерти допомогли зорієнтуватись і склали рейтинг недорогих країн для літа-2023. Тож, куди вирушити влітку, щоб класно провести час і водночас зекономити – читайте в матеріалі.

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Туреччина – на вершині рейтингу

До ТОП-5 найдешевших країн Європи для літнього відпочинку потрапили Туреччина, Польща, Болгарія, Угорщина і Румунія.

Туреччина очолила список країн для бюджетної відпустки. Щоденні витрати мандрівників тут складають лише близько 15 євро. Експерти зазначають, що Туреччина – це блискучий варіант для мандрівників, які хочуть поєднати пляжний відпочинок з прогулянками до історичних пам'яток.

Також у дослідженні відзначили невисокі ціни на продукти у Туреччині. Особливо туристам буде до вподоби смачна і бюджетна вулична їжа.

Проте варто заздалегідь переглянути вартість перельоту до Туреччини, адже квитки можуть виявитись недешевими. Тому радимо відстежувати ціни регулярно, щоб "‎впіймати" найкращу пропозицію.

Щоденні витрати туристів у Туреччині – від 15 євро / Фото Pixabay

Рейтинг бюджетних напрямків на літо-2023

ТОП-10 недорогих країн за витратами на добу:

Туреччина (добовий бюджет – від 15 євро); Польща (21 євро); Болгарія (27 євро); Угорщина (32 євро); Румунія (37 євро); Хорватія (39 євро); Кіпр (46 євро); Португалія (57 євро); Греція (62 євро); Іспанія (68 євро).

Коли обираєте напрямок на літо, ретельно плануйте витрати, порівнюйте ціни на авіаквитки, стежте за акціями перевізників. Важлива порада: забронюйте житло на літню відпустку заздалегідь, щоб обрати найкращий варіант, в якому поєднаються і ціна, і якість.