В мае самое время планировать летний отпуск. Один из ключевых аспектов подготовки к отдыху – определение бюджета поездки. Эксперты помогли сориентироваться и составили рейтинг недорогих стран для лета-2023. Итак, куда отправиться летом, чтобы классно провести время и одновременно сэкономить – читайте в материале.
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Турция – на вершине рейтинга
В ТОП-5 самых дешевых стран Европы для летнего отдыха попали Турция, Польша, Болгария, Венгрия и Румыния.
Турция возглавила список стран для бюджетного отпуска. Ежедневные расходы путешественников здесь составляют всего около 15 евро. Эксперты отмечают, что Турция – это блестящий вариант для путешественников, желающих сочетать пляжный отдых с прогулками по историческим достопримечательностям.
Также в исследовании отметили низкие цены на продукты в Турции. Особенно туристам понравится вкусная и бюджетная уличная еда.
Однако стоит заранее узнать стоимость перелета в Турцию, ведь билеты могут оказаться недешевыми. Поэтому советуем отслеживать цены регулярно, чтобы "поймать" наилучшее предложение.
Ежедневные расходы туристов в Турции – от 15 евро / Фото Pixabay
Рейтинг бюджетных направлений на лето-2023
ТОП-10 недорогих стран по расходам в сутки:
- Турция (суточный бюджет – от 15 евро);
- Польша (21 евро);
- Болгария (27 евро);
- Венгрия (32 евро);
- Румыния (37 евро);
- Хорватия (39 евро);
- Кипр (46 евро);
- Португалия (57 евро);
- Греция (62 евро);
- Испания (68 евро).
Когда выбираете направление на лето, тщательно планируйте расходы, сравнивайте цены на авиабилеты, следите за акциями перевозчиков. Важный совет: забронируйте жилье на летний отпуск заранее, чтобы выбрать самый подходящий вариант, в котором сочетаются и цена, и качество.